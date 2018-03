Non Drew Barrymore n'est pas enceinte, mais « grosse » (c'est elle qui le dit!)

On connaît le franc-parler et le naturel de Drew Barrymore. Encore une fois la star s'est confiée sans filtre. À 43 et récemment divorcée, l'actrice ne prend plus de gants.

Sur le plateau de l'émission « Late Show » de James Corden - en pleine promotion de "Santa Clarita Diet" - elle raconte comment à la sortie d'un restaurant alors qu'elle était entourée d'amies et d'enfants, une admiratrice s'écrie: « mon dieu, vous avez plein d'enfants! ». Ce à quoi la star a répondu «ils ne sont pas tous à moi, moi je n'en ai que deux.»

La femme a poursuivi « et vous êtes enceinte de toute évidence !» Drew Barrymore a lâché sans détour: « Non, je suis juste grosse! » - Pour vois l'extrait dans la vidéo ci-dessous.

L'humour la comédienne connaît bien! Au cours de cette même émission, la star explique ô combien elle déteste les diètes et comment elle adore manger.

Il faut dire que dans la série "Santa Clarita Diet" qui passe sur Netflix, il est question d'alimentation et d'un régime alimentaire bien particulier d'ailleurs exigent sur le plan personnel pour l'actrice.

On peut compter sur Drew Barrymore pour dénoncer le «body shaming» et autres pressions auxquelles les femmes sont soumises.

