Une école primaire montréalaise a réalisé le rêve de tous les enfants en interdisant aux enseignants de donner des devoirs. Mais les parents, eux, ne sont pas tous impressionnés par la décision.

L'école Elizabeth Ballantyne, membre de la Commission scolaire English-Montreal, a instauré la politique en novembre dernier. Pour le directeur de l'établissement, Michael Brown, les devoirs n'offrent aucun bénéfice pour les enfants après six heures passées à apprendre en classe, en plus de leurs activités parascolaires.

«Quel temps leur reste-t-il? Quand les enfants ont-ils le temps d'être des enfants? Quand peuvent-ils simplement décrocher et jouer? a dit M. Brown en entrevue avec CBC News. J'entends le terme "épuisement étudiant" et, à mon avis, ces deux mots ne devraient jamais aller ensemble.»

Bien que l'établissement ne soit pas le premier au pays à se débarrasser des devoirs - il a été précédé par l'École primaire Collège Saint-Ambroise, à Saguenay et la Prince of Wales Public School en Ontario - la décision a relancé le débat chez les parents, notamment sur Twitter.

Certains parents croient que le temps libre supplémentaire dont disposent les enfants lorsqu'ils n'ont pas à faire de devoirs est bénéfique pour leur santé mentale et leur permet de se consacrer à leurs intérêts.

Absolutely. Do you want to bring work home after spending the day working? It's called work/life balance and needs to be taught from a young age. — West Coast Raised (@Canadian_coast) March 26, 2018

100%. Homeworks is detrimental to the health of kids. It ruins play time crushes down time and basically destroys families trying to figure out the ever chnaging math nonsense. If teachers did their jobs parents wouldnt have to on their time #teachergoals#bctf#bctf2018 useless — Chad @ Scribe It§ (@ChadatScribe_it) March 26, 2018

D'un autre côté, certains arguent que la nouvelle politique prépare mal les enfants aux demandes de l'école secondaire et de la vie d'adulte, puisqu'elle les empêche d'apprendre à étudier de façon indépendante.

My son's teacher did this in 7th & 8th grade. All it did was leave him unprepared for high school with little time management or self-guided project planning skills. This only works if these skills aren't going to be expected from them down the line. — S L Duncan (@Bohobookgrl) March 27, 2018

nope, i wouldn't support it because I find that homework is actually an essential tool to teach children in elementary school how to revise their school work at home. To add, homework doesn't necessarily means "boring" — carissa (@carissawsy) March 26, 2018

Et certains parents ne savent pas trop quoi penser.

Oh man. I have mixed feelings about this. I mean, homework is somewhat practice of what you learned in class. It's important to reinforce those skills. — Val (@shannonmitchxo) March 27, 2018

I'd like to think of homework more in terms of being optional. After-school learning should not be banned, per se, just curtailed to allow more quality family time. — TBCTGodwin (@Godwin4Family) March 26, 2018

Les devoirs font partie de l'expérience pédagogique depuis longtemps, mais des études ont démontré que la charge de travail supplémentaire n'a pas de bénéfices pour les élèves du primaire, note CTV News. Et trop de devoirs peuvent même nuire à la santé des enfants, en causant un stress inutile.

«Les données démontrent que trop de devoirs nuisent à la perception que les élèves ont de l'école, à leurs notes, à leur confiance en soi, à leurs habiletés sociales et à leur qualité de vie», note Stephanie Donaldson-Pressman, co-auteure d'une étude américaine sur la question.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour observer concrètement les conséquences de la nouvelle façon de faire, le personnel de l'école Elizabeth Ballantyne note déjà que «l'atmosphère est plus calme».

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

