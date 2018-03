Quand Guy A. Lepage se fait demander s'il a regardé «Tout le monde en parle»

Guy A. Lepage est reconnu pour être l'une des personnalités québécoises les plus divertissantes à suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit pour ses accrochages et prises de position sur Twitter, ou ses photos de vacances on ne peut plus «dynamiques».

Ce mercredi 28 mars, l'animateur a pris quelques minutes de son temps pour tourner en dérision ces fameux courriels promotionnels « pseudo personnalisés» qui inondent nos boîtes de réception tous les jours après en avoir reçu un de la part de l'organisme Équiterre lui posant une bien drôle de question.

«Bonjour Guy A., avez-vous vu notre merveilleux fermier de famille et membre honoraire Jean-Martin Fortier à Tout le monde en parle hier soir?» peut-on lire sur une capture d'écran partagée sur le compte Instagram du principal concerné.

Ce à quoi Guy A. Lepage a tout simplement répondu: «Oui je l'ai vu, C'EST MOI L'ANIMATEUR, CHOSE !!!»

Voilà, le message est passé!

À voir également :