Une infestation de fourmis dans un avion de la compagnie aérienne Wow Air en provenance de Reykjavik à Montréal à forcé ses passagers à demeurer en confinement, mardi soir.

Marco Lavecchia était sur le vol d'une durée de cinq heures lorsqu'il s'est réveillé pour découvrir une panique à bord puisque des fourmis ont été découvertes dans le compartiment de rangement supérieur, rapporte la CBC. «Il y a quelques fourmis qui se promenaient. Ça m'a quelque peu affolé», a-t-il raconté.

Les passagers ont dû rester deux heures dans l'avion sur le tarmac de l'aéroport Montréal-Trudeau avant de pouvoir partir. Cependant, tous leurs effets personnels ont dû être laissés à bord, incluant les manteaux et sacoches. «On a dû quitter l'aéroport en t-shirt, ils nous ont donné une couverture et une bouteille d'eau», a indiqué M. Lavecchia.

Selon un échange de courriels entre la CBC et Santé Canada, les fourmis ne présenteraient finalement «aucun danger pour la santé publique» et l'agence supervise les procédures de fumigation de l'appareil, incluant les bagages à bord. L'avion est traité selon les procédures standards, a indiqué également Wow Air à la CBC.

My review of @wowairsupport: there are ants on the plane. Ants! Now we are all stuck in this plane forever it seems?