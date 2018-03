Et l’équipe gagnante de «Danser pour gagner» est…

Quelle équipe, de Steez, C4 ou Rockwell Family a enlevé les honneurs lors de la finale de Danser pour gagner, à V, mercredi....?

Les trois clans devaient y aller d'une ultime prestation en direct au dernier gala hebdomadaire de la saison, animé par Olivier Dion. Les troupes de Steez se sont commises sur une version remixée d'Un musicien parmi tant d'autres, d'Harmonium, et celles de C4 se sont produites sur une relecture d'Emmenez-moi, de Charles Aznavour.

Mais le public a finalement voté pour la bande de Rockwell Family, qui avait choisi Légendaire, de Koriass, pour se faire valoir. «Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Moi, je capote! Ça, c'est un numéro de finale, les gars!», les a encensés la juge Kim Gingras, au terme du numéro. «Vous avez décidé de mettre la barre ben, ben, ben haute! Il n'y a pas de mission impossible pour Rockwell Family», a ajouté Denis Bouchard.

Rockwell Family, groupe masculin de danseurs de Beloeil, repart ainsi avec le grand prix de 100 000$, qui inclut notamment une bourse de 60 000$ remise par Boston Pizza, une garde-robe d'une valeur de 10 000$ décernée par WLKN et une formation au Broadway Dance Center de New York, de même qu'avec un magnifique trophée conçu spécialement pour Danser pour gagner, représentant un danseur de breakdance en plein mouvement.

Plus tôt dans la soirée, Rockwell Family avait été rescapée une première fois grâce aux votes des téléspectateurs enregistrés dans la dernière semaine. Puis, les juges Denis Bouchard, Laurence Nerbonne et Kim Gingras ont sauvé C4 sur la base de leur performance livrée quelques minutes plus tôt.

Les autres troupes ayant concouru à Danser pour gagner cet hiver ont toutes exposé leur savoir-faire une dernière fois, mercredi, dans des chorégraphies imaginées spécialement pour l'occasion. On a ainsi revu pour la dernière fois, dans le cadre de la compétition produite par Julie Snyder, Dead Angle Crew, Gossip, Marvl, Ör Pür, QMDA, T.eenagers, Team Unified, The Fellaz et Womanity.

V n'a pas encore confirmé le retour ou la fin définitive de Danser pour gagner à son antenne. Les rendez-vous quotidiens pilotés par Julie Ringuette sont encore en ondes jusqu'à la semaine prochaine.