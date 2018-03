Du ketchup en tranche, mais pourquoi faire?!

La compagnie Slice of Sauce™ veut révolutionner vos vies! Comment? En remplaçant vos fameuses bouteilles de ketchup par des ... tranches de ketchup. Oui, vous avez bien lu.

Slice of Sauce™ mène une campagne de sociofinancement sur Kickstarter. Après 22 jours, le projet a récolté pas moins de 28 356 $! Comme quoi, l'idée fait des adeptes.

Sur le site, on peut lire l'histoire de cette invention créée par Emiliy Williams. La base pour cette sauce BBQ est du ketchup, mais sans les agents de préservation et sa haute teneur en sucre. À la place, il est question d'utiliser des ingrédients santé et de grande qualité - il leur fallait donc leur propre recette peut-on lire sur le site.

Après de nombreuses expériences, ils se sont arrêtés sur une signature ketchup qui ne comporterait que des ingrédients naturels.

Voici la vidéo de sociofinancement ci-dessous qui met en scène Emiliy Williams - fondatrice et créatrice de Slice of Sauce - et Thao Lecong - cofondateur.

Sur le site encore, on nous VANTE les mérites de ces tranches qui ne coulent pas comme le VRAI ketchup et qui s'utilisent dans les sandwichs tout comme dans les burgers. Mais question: COMMENT FAIS-TU POUR TES OEUFS BROUILLÉS ET TES OMELETTES...?

Et vous, qu'en pensez-vous?