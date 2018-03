7 choses que vous devriez toujours faire après l'amour

Vous êtes probablement au courant de ce qui devrait être fait avant l'intimité physique - de la communication jusqu'à mettre l'ambiance - mais vous êtes peut-être moins sûr de ce qui devrait être fait après la relation sexuelle. Après tout, il y a une grande variété de préférences post-coït: certains aiment dormir, d'autres se câliner en silence, ou encore rire et parler. Toutefois, vous devriez aussi faire certaines choses pour votre santé mentale et physique.

En faisant quelques choses essentielles tout de suite après avoir profité de son partenaire, vous pouvez étendre votre intimité et promouvoir un bien-être sexuel optimal. Ci-dessous se trouvent quelques activités approuvées par des experts que vous devriez considérer après toute relation pour votre santé:

Allez aux toilettes.

Ce que tout le monde entend à propos de faire pipi après le sexe est vrai, a confirmé Sunny Rodgers, une ambassadrice de l'American Sexual Health Association interrogée par le HuffPost américain. C'est une nécessité.

«C'est le premier pas que je suggère toujours après une relation sexuelle», a-t-elle expliqué. «Ceci "nettoie les tuyaux" et peut aider à dissiper les bactéries et toxines.» Après coup, Rodgers estime que vous pourriez avoir besoin de vous laver en «utilisant une débarbouillette propre, un savon doux sans odeur et de l'eau chaude».

Cette étape d'hygiène essentielle vous assurera confort et vous protégera contre des infections, comme des infections des voies urinaires, selon Rodgers. N'oubliez pas de laver d'avant vers l'arrière.

Choisissez des sous-vêtements qui respirent.

Ensuite, Rodgers a suggéré de choisir des sous-vêtements qui respirent dans votre tiroir.

«Le coton est le meilleur pour laisser les organes génitaux respirer», a-t-elle soutenu. «Étant donné que c'est une fibre naturelle, le coton est également hypoallergène, hautement absorbant, et n'irritera pas vos régions les plus sensibles - qui sont enclins à une sensibilité et une humidité plus aiguës après une relation sexuelle.»

Câlinez-vous.

Il y a une raison pourquoi la conversation sur l'oreiller est si satisfaisante - vous êtes disposés à vous attacher. Chaque fois que vous faites l'amour avec un partenaire, «l'hormone de l'amour», scientifiquement connue sous le nom ocytocine, est relâchée.

«Cette hormone crée un sentiment de proximité», a indiqué Chamin Ajjan, psychothérapeute et sexologue. «Parler avec votre partenaire après le sexe est un bon moyen de connecter et de créer encore plus d'intimité. Vous pouvez parler de vos espoirs, vos rêves, ce que vous aimeriez faire avec votre partenaire ou toute autre chose importante pour vous.»

Hydratez-vous.

Attraper une bouteille d'eau du frigo et mettez-là sur votre table de chevet avant de faire l'amour, ou assurez-vous d'aller dans la cuisine tout de suite après.

«Boire un minimum de huit onces d'eau après l'amour peut vous aider à vous hydrater et garder votre niveau d'énergie élevé, puisque la stimulation sexuelle peut définitivement vous épuiser», a révélé Rodgers. «Ça peut aussi vous aider à vous débarrasser des bactéries dans les voies urinaires.»

Prenez une collation.

Ce n'est pas du jamais vu que d'avoir faim après l'amour, parce que vous brûlez des calories et votre pouls s'accélère. Prenez une collation après, comme des graines de chia ou du thé vert, suggère Rodgers. Vous pouvez aussi un de ses aliments d'après exercice.

Vous pouvez aussi considérer cuisiner quelque chose de simple, mais satisfaisant ensemble, comme une omelette, a indiqué Ajjan. C'est un bon moyen d'améliorer votre attachement, votre travail d'équipe et votre communication.

Complimentez-vous.

Pour retirer le maximum de vos futures rencontres sexuelles, c'est important de verbaliser ce que vous aimez avec votre partenaire.

«Immédiatement après l'amour, l'ocytocine est encore élevée», a expliqué Karla Ivankovich, thérapeute de couple. «Partagez l'un avec l'autre qu'est-ce que vous avez vraiment apprécié à propos de votre temps intime, physiquement et émotionnellement, est un excellent moyen de développer votre attachement.»

Même si vous n'avez pas atteint l'orgasme, se connecter à un niveau émotionnel et communiquer permet aux «besoins de tous d'être comblés», a-t-elle exposé.

Riez.

Tout de suite après l'amour, vous pouvez aussi garder un esprit joueur et vous rapprocher avec un peu d'humour.

«Dans l'état d'euphorie post-coït, tout semble mieux de toute façon», a lancé Ivankovich. «Dites une blague ridicule, soyez fous, et étendez ainsi le temps d'intimité. Ce temps supplémentaire est important; si un partenaire quitte trop vite, l'autre se sent comme si leur bonheur venait de s'écraser.»

En général, essayez de ne pas penser au sexe comme étant seulement une pièce d'une scène. Ça devrait également être un temps de relaxation ensemble, de prolongement de l'intimité et de prendre soin de sa santé, aussi.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.