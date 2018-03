Heidi Klum ne serait plus un cœur à prendre. Après avoir été mariée pendant près de sept ans au chanteur Seal, avec lequel elle a eu trois enfants, puis s'être lancée dans une relation avec un marchand d'art prénommé Vito Schnabel jusqu'en septembre dernier, voilà que le mannequin germano-américain serait de nouveau en couple.

Contrairement à sa dernière conquête, qui n'était pas franchement connue du grand public, la nouvelle fréquentation d'Heidi Klum risque de vous rappeler quelques souvenirs, et de vous ramener tout droit en 2001.

Ce dimanche 26 mars, alors qu'Heidi Klum était en tournage pour l'émission America's Got Talent, c'est bel et bien le guitariste - et frère du leader du groupe - Tokio Hotel, Tom Kaulitz, qui l'a rejoint pour une séance de bisous et de papouilles remarquée par les paparazzis.

Le quotidien allemand Bild, le plus lu du pays, a été le premier à publier les fameux clichés du couple.

Das Model und der Musiker - Heidi liebt Tom – die exklusiven Kuss-Fotos! https://t.co/RagxiDW57L — BILD (@BILD) 26 mars 2018

Il faut dire que depuis quelques semaines, la rumeur ne cessait d'enfler. Comme l'avait révélé le Daily Mail au début du mois de mars, les deux tourtereaux avaient déjà été aperçus ensemble, tout sourire, marchant dans les rues d'Hollywood.

En février dernier, sur le plateau d'Ellen DeGeneres, le mannequin avait ouvertement annoncé qu'elle était célibataire, et qu'elle avait bel et bien besoin de «changer d'air». Il semblerait que ce soit désormais chose faite.

À noter tout de même que pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite par les principaux concernés.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

