Femmes d'action: entretien avec Debbie Zakaib, l'icône de mode

Le témoignage de Debbie Zakaib - notre troisième femme d'action - est une ode à la création mode locale et au travail des créateurs d'ici.

La directrice de la Grappe métropolitaine de la mode dite mmode - une OSBL qui a pour vocation de fédérer toute l'industrie de la mode - emmène avec un chic sans commune mesure cette mission qui relève de nombreux défis. Parmi ceux-là: se démarquer à l'international lorsque la mode prêt-à-jeter des grandes bannières supplante le marché aux quatre coins de la planète. Autre enjeu de taille, il est aussi question de savoir/pouvoir garder nos talents d'ici au Québec, chez nous, et qu'ils ne soient pas tentés de s'exporter vers d'autres contrées.

« Il faut être différent et trouver ce qui nous démarque, ce qui nous différencie et arriver à l'international avec des propositions uniques à nous. » - Debbie Zakaib.

Une mission que nous pouvons tous soutenir au quotidien. Comment? En commençant par consommer peut être moins, mais mieux, et surtout local!

«Pour moi, la consommation locale, c'est très très important. C'est encourager la main d'oeuvre, le travail d'ici, localement.»

Cette femme d'action est aussi l'épouse d'Alexandre Taillefer. Ils forment un duo qui s'engage pour la promotion du Musée d'art contemporain de Montréal dont l'un des points d'orgue est notamment son fameux Bal annuel - source principale de financement de la Fondation du MAC - qui se distingue à la fois par son audace et son élégance.

Voyez l'entretien dans la vidéo ci-dessus.

Femmes d'action est une série originale du HuffPost Québec qui donne la parole à ces femmes entrepreneuses, volontaires, intrépides et engagées qui font la fierté d'ici.

Retrouvez au long de ces interviews inédites, le portrait de femmes de caractère qui se livrent sur leurs vies professionnelles et personnelles. Que ce soit dans les domaines de l'industrie, de la politique ou de la nuit, ces femmes d'action font ce qu'elles disent et nous racontent ce qu'elles font. Leçon d'optimisme, féminisme, échecs, réussites, elles abordent tous ces sujets sans filtre, les yeux dans les yeux et en se regardant en face dans un miroir.

Chaque invitée est une icône dans son secteur et un modèle. Chaque interview est menée dans un seul but : faire résonner leur parole positive et créative. Elles ont toutes conçu ou développé leur projet, sans craindre les difficultés et les ralentissements de la vie et elles nous offrent ici leur vision et leur recette de cette réussite. Leur message est avant tout une invitation à toujours avancer et ne jamais lâcher quoiqu'il arrive.

