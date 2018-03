Billy Monger, pilote britannique de 18 ans amputé des deux jambes après un effroyable accident lors d'une course de Formule 4 en avril dernier à Donington, s'apprête déjà à faire son retour en course, en Formule 3 britannique.

Le jeune homme a annoncé mardi sur Twitter qu'il allait s'aligner au départ de la première course de la saison, ce week-end à Oulton Park, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Il pilotera une monoplace spécialement adaptée, dans laquelle il contrôlera l'accélérateur avec une palette située sur la gauche de son volant. Il peut en revanche freiner normalement avec une pédale en utilisant une de ses prothèses de jambe.

Excited to announce I'll be lining up on the grid for the first race of @BRDCBritishF3 this weekend. One race at a time for now but hoping to confirm for the rest of the season soon. Thanks @CarlinRacing and @Bayhar for your continued support 🙌🏻 #BillyWhizz pic.twitter.com/YLA22G8G4f