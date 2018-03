7 nouveautés beauté du printemps que l’on a testées pour vous

Voici 7 nouveautés beauté qu'il fera bon essayer dès maintenant et qui pourraient vite devenir des incontournables de la saison pour un teint à la fois plus santé, plus hydraté et plus frais. On a les testées pour vous:

OPTIM-EYES de Filorga

L'infusion anti-fatigue hydratante de cette nouvelle formule traite cernes, poches et rides. Un trois en un. Pour les cernes: un complexe de (matrikines + chrysine) favorise l'élimination des résidus pigmentés pour réduire la coloration des cernes. Pour les poches: de puissants peptides agissent sur la micro-circulation pour diminuer le volume des poches. Pour les rides: un trio d'actifs lissants à base d'hespéridine défroisse le contour de l'œil.

On a testé: la texture est légère et facile à appliquer sur cette zone particulièrement fragile et sensible. La formule pénètre rapidement et ne laisse aucun fini gras. Il est possible de se maquiller rapidement après l'application.

65$, disponible dans toutes les pharmacies, Murale, Nordstrom, La Baie.

Crème fraîche de beauté Masque SOS hydratant 48H de Nuxe

À utiliser 1 à 2 fois par semaine. Sa texture douce et onctueuse permet d'apaiser et réhydrater la peau en laissant un fini incroyablement doux et frais. On aime sa fragrance délicate et reconnaissable - propre à la ligne de la fameuse marque Nuxe. Son secret? Il est concentré en acide hyaluronique 100% naturel.

On a testé: lorsque le manque de sommeil se fait trop voir et ressentir, on pousse le plaisir à appliquer le masque en couche plus épaisse sur le visage et on dort avec. Au réveil, la peau est de velours.

29$, disponible dans les pharmacies

Mousse nettoyante fleur de vigne de Caudalie

On ne se le cache pas, la formule mousse est la plus pratique lors de déplacement. Composée d'ingrédients d'origine naturelle à 98%, elle ne comporte pas de savon. Cette mousse généreuse et aérienne nettoie et purifie en douceur. Au programme: extrait de raisin hydratant (la signature de la fameuse marque de cosmétiques née à Bordeaux en France) et sauge purifiante. On l'utilise matin et soir sur peau humide - on rince ensuite à l'eau.

On a testé: fragrance délicate et texture généreuse, on aime l'efficacité et la douceur du produit.

34$, disponible dans les Sephora et pharmacies.

Crème hydratante et métamorphosante de Confidence in a Cream de IT

Sans parabènes ni sulfates (ni talc) et non testée sur des animaux, cette gamme américaine a été mise au point par des chirurgiens plastiques et des dermatologues. Elle est composée à la fois de collagène et d'acide hyaluronique pour combler rides et ridules. Quant à la niacines, les peptides et un complexe de céramide, ils ciblent l'hydratation.

On a testé: on adore la texture riche - mais qui s'applique facilement et pénètre rapidement dans la peau. Notre peau semble hydratée et repulpée illico et durablement.

62$, disponible chez Sephora.

Toleriane Sensitive de La Roche Posay

Toleriane Sensitive de La Roche Posay, c'est la petite dernière de la marque préconisée pour les peaux sensibles. Un chiffre: 69 %3 des Canadiennes affirment avoir la peau sensible. Nouveauté de cette dernière-née? Les prébiotiques (et non probiotique) qu'elle contient. Ce sont ces nutriments qui peuvent stimuler la croissance ou l'activité de certaines bactéries afin de fournir les conditions nécessaires pour maintenir l'équilibre d'une peau saine et résistante. (La peau en a besoin pour renforcer sa barrière cutanée et devient ainsi plus forte, et donc moins agressée.)

On a testé: cette crème sans fragrance - à la fois riche et légère - pénètre très facilement dans la peau et apaise instantanément tout sentiment de sécheresse ou tiraillements. On peut l'utiliser pour toute la famille, même chez les petits!

25$, disponible dans les pharmacies.

Gel Douche Atoderm de Bioderma

De sa fragrance à sa texture crème, ce gel douche devient vite addictif. Ce nettoyant sans savon a une double action biologique qui augmente le niveau d'hydratation de la peau en stimulant la production d'acide hyaluronique, sans oublier qu'il protège durablement la peau grâce à son action relipidante. Il est recommandé pour les peaux sèches, mais on vous conseille à toutes et tous!

On a testé: encore endormi(e), on a aimé sa fragrance et sa texture fondante qui donne la sensation de laver et d'hydrater en même temps. Ici aucun sentiment de tiraillements ou de sécheresse. À utiliser par toute la famille.

19,95$ le litre, disponible chez Jean Coutu.