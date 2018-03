DIVERTISSEMENT

Alex Nevsky partage une photo de Vanessa Pilon enceinte et nue

Alex Nevsky et Vanessa Pilon seront bientôt parents d'une petite fille. Pour souligner (une fois de plus) cette belle nouvelle, le futur papa a suivi la tendance adoptée par plusieurs célébrités depuis quelques années en partageant un cliché de sa douce moitié dans son plus simple appareil.