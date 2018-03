Une survivante de la fusillade en Floride apparaît sur une photo truquée

Une animation et une photo truquée qui semblent montrer l'une des survivantes de la fusillade dans une école secondaire de la Floride en train de déchirer la Constitution américaine se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, dans les dernières heures.

L'image d'Emma Gonzalez a été trafiquée à partir d'une photo qui apparaissait dans le magazine «Teen Vogue» du 23 mars, sur laquelle elle déchirait une cible de tir en papier.

At left is @tyler_mitchell's photo of @Emma4Change for the cover of @TeenVogue. At right is what so-called "Gun Rights Activists" have photoshopped it into. #MarchForOurLives pic.twitter.com/jW6tTOv2Db