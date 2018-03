Il est toujours possible de changer d'idée. Il y a deux ans, alors que la tournée Les Morissette entamait sa dernière année de représentations, Véronique Cloutier nous laissait savoir que ce spectacle avec son amoureux, Louis Morissette, serait la seule expérience sur les planches en duo pour le couple.

«Je ne pense pas qu'on va répéter l'expérience, prédisait-elle. C'est maintenant dans la catégorie: "coché, on l'a fait". Ç'a bien marché, c'était le fun, tant mieux, et on va ensuite faire autre chose».

Or, il semble qu'il y ait encore de la matière à traiter, car Louis Morissette commence à songer à une deuxième mouture des Morissette.

Rencontré lundi matin, au dévoilement de la distribution de la deuxième saison de Plan B – laquelle sera mise en ligne sur la plateforme Véro.tv de Tou.tv Extra en novembre prochain, et misera sur Sophie Lorain comme tête d'affiche principale -, l'auteur, producteur et comédien a expliqué que l'idée se fraie tranquillement un chemin dans sa tête.

Mais prenons notre mal en patience, car aucun texte n'a encore été écrit. Ce n'est donc pas demain que Véro et Louis recommenceront à se tirer la pipe en salle.

De retourner sur scène avec Véro, c'est quelque chose qui me tente. Louis Morissette

«Peut-être que je vais commencer à y penser l'an prochain, a avancé Louis Morissette. Mais il n'y a rien qui se passe dans le cas des Morissette cette année.»

La base de ce nouveau volet des Morissette serait sensiblement la même que dans le premier spectacle, mais on veillerait évidemment à amener le propos plus loin.

«Ce serait nous deux, encore, mais avec des thèmes différents, un angle différent, et moins de shows. Ce serait une beaucoup plus petite tournée.»

«Mais, de retourner sur scène avec Véro, c'est quelque chose qui me tente», a complété Louis Morissette.

Le tandem pourrait-il être rejoint, dans cette nouvelle production, par trois jeunes «figurants», soit leurs enfants Delphine (14 ans), Justin (13 ans) et Raphaëlle (8 ans)?

«Je ne sais pas ils vont avoir quel âge, rendu là, a questionné leur papa. Delphine va assurément être majeure... Elle va avoir sa vie...»

Par ailleurs, KOTV, la maison de production de Louis Morissette, planche présentement sur une vingtaine d'émissions de télévision, dont le troisième chapitre des Simone – dont le tournage vient de s'amorcer, qui accueillera plusieurs nouveaux personnages et qu'on pourra découvrir sur Véro.tv vers la fin de l'été -, Conseils de famille, à Télé-Québec, et 1res fois, le rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir de Véronique Cloutier, à Radio-Canada.

Se concentrant désormais sur le développement de fictions davantage que sur les variétés, Louis Morissette n'est pas tellement impliqué dans l'aventure 1res fois avec sa douce.

Sa compagnie KO Scène, quant à elle, donne autant dans l'humour que le théâtre et les conférences, et propulse, cette année, les tournées de Jean-Michel Anctil et Réal Béland, la relecture des Belles-Sœurs, les pièces Toc Toc et Laurel et Hardy et la revue musicale Britishow, pour ne nommer que ces titres.

