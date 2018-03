Rafaël Ouellet réalisera la quatrième saison de «Ruptures»

Le réalisateur François Bouvier désirant s'accorder de longues vacances après la tournée de promotion précédant la sortie du film La Bolduc au grand écran, le 6 avril, c'est Rafaël Ouellet qui se glissera derrière la caméra de la quatrième saison de Ruptures, dont le tournage commencera à la fin avril.

François Bouvier a réalisé les ans deux et trois de Ruptures, et avait lui-même succédé à Mariloup Wolfe, qui avait quitté le projet après une seule saison pour se consacrer à jouer le rôle principal de la série Sur-Vie, à Séries+.

Puisque le nom de Rafaël Ouellet est très associé depuis quelques mois à Aetios, la boîte qui produit Ruptures – le cinéaste a notamment bossé sur Blue Moon 3 et Cheval-Serpent 2 avec les producteurs Fabienne Larouche et Michel Trudeau -, on ne s'étonne pas d'apprendre qu'il prendra le relais sur le plateau de Ruptures.

La comédienne Isabel Richer, croisée sur le tapis rouge de La Bolduc, lundi soir, a d'ailleurs affirmé être fébrile à l'idée de collaborer avec Rafaël Ouellet.

«J'ai bien hâte, je suis bien contente, a mentionné l'actrice. Je n'ai jamais travaillé avec Rafaël, mais je n'ai entendu que de bons mots [sur lui]. J'ai vraiment hâte!»

L'interprète de Claude a aussi spécifié que son personnage, qui vit actuellement une véritable descente aux enfers dans la fiction, est en train de toucher le fond du baril... et ne pourra probablement que remonter par la suite.

«Elle ne peut pas aller plus bas. Cette année, elle touche le fond. Mais je n'ai pas encore tous les textes de la prochaine saison qu'on va tourner», a relevé celle qu'on voit aussi dans O'.

À l'automne

Autre nouveauté concernant Ruptures : comme l'évoquait Showbizz.net en décembre, il semble que ce prochain chapitre de la saga judiciaire de Daniel Thibault et Isabelle Pelletier sera diffusé dès l'automne prochain, à Radio-Canada.

Depuis ses débuts en ondes, en janvier 2016, Ruptures faisait partie de la programmation d'hiver de la chaîne publique.

Étant donné que la date de présentation de Ruptures 4 a été devancée, les tournages l'ont été aussi. Voilà pourquoi les prochaines scènes seront enregistrées au printemps et non plus tard en été, comme c'était le cas auparavant.