Les meilleurs mouvements viraux ne restent jamais virtuels. À l'image du mot-clé #SaggyBoobsMatter ("les seins qui tombent comptent"), lancé par Chidera Eggerue, «blogueusebody-positive» de 23 ans. Soucieuse de réhabiliter les seins sous toutes leurs formes, et surtout lorsqu'ils tombent, la jeune Britannique assume et revendique les siens en incitant les femmes du monde entier à en faire de même.

Au mois d'octobre dernier, le mot-clé #SaggyBoobsMatter fait le tour du monde, suite à une publication où Chidera l'utilise accompagné d'une photo d'elle-même particulièrement démonstratrice.

how to style saggy boobs: a tutorial



step 1 - wear the damn outfit.



step 2 - remember not to care. we are all dying. #SAGGYBOOBSMATTERpic.twitter.com/tnqM6ttl1O

— THE SLUMFLOWER (@theslumflower) 11 octobre 2017

"Tutorial : comment rendre ses seins tombants stylés. Étape 1 : porter ce p*tain de vêtement. Étape 2 : se rappeler que l'on s'en fiche. Tout le monde meurt un jour. #SaggyBoobsMatter"

Chirurgies plastiques annulées

Près de six mois et plusieurs milliers de réactions et imitations plus tard, l'influenceuse aux 80 000 abonnés fait le point sur le plateau de l'émission anglaise This Morning le 23 mars. Habillée d'un top décolleté qui permet de mettre l'accent sur sa poitrine, elle se dit surprise d'avoir atteint autant de femmes, mais surtout touchée par certaines réactions.

Elle affirme avoir reçu des messages surprenants, tant de la part d'adolescentes que de jeunes mères allaitantes.

Selon elles, de nombreuses jeunes femmes l'ont remerciée, en lui confiant avoir renoncé à avoir une opération mammaire qui aurait eu pour but de se rapprocher des canons de beauté plus traditionnels. "J'ai des retours chaleureux, incroyables. Surtout de la part de très jeunes adolescentes qui m'ont dit que tomber sur ce mot-clé les a convaincu d'annuler un rendez-vous avec leur chirurgien plastique, ce qui est incroyable à entendre", affirme-t-elle à partir de 3mn45 dans la vidéo ci-dessus (en anglais).

Plus tôt dans l'entrevue, Chidera confiait s'être sentie très complexée par sa poitrine à l'âge de 18 ans, au point d'avoir elle-même envisagé une chirurgie pour obtenir des seins fermes.

"La meilleure récompense, ce fut de recevoir des messages de mères allaitantes qui m'ont dit que ce mot-clé leur avait permis de se sentir plus belles lorsqu'elles allaitaient leur enfant", continue-t-elle.

Enfin, au cours de l'interview, la jeune femme affirmer vouloir se réapproprier le mot "saggy" ("tombant" en français) à la connotation négative, en arguant que "ce n'est qu'un adjectif". Un mot parmi d'autres qui vient prouver, encore une fois, que les femmes n'ont pas à se conformer à l'image que l'on attend d'elles.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.