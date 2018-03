14 chocolateries où se gâter pour Pâques

Chocolaterie Erico

Courtoisie

Cette chocolaterie créative, doublée d’un musée du chocolat, est probablement l’une des meilleures de la ville de Québec. En plus de chocolats fourrés, classiques ou originaux, Erico produit aussi de décadents brownies, cupcakes et biscuits tout choco. On ne rate pas non plus ses chocolats chauds, à boire sur place ou en mélange pour reproduire à la maison.

634, rue Saint-Jean, Québec,

418-524-2122

Cliquez ici pour plus d'informations.