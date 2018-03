Une jeune femme de 18 ans a réellement eu la main chanceuse le jour de son anniversaire. En effet, le billet de Gagnant à vie! qu'elle a gratté lui a permis de remporter le gros lot de 1000$ par semaine à vie.

Charlie Lagarde, résidente de la Montérégie, va se souvenir toute sa vie de son passage à la majorité. «Le jour de mes 18 ans, le 13 mars, je suis allée me chercher une bouteille de champagne -- mes premières bulles, et un gratteux, parce que ma cousine et moi, on s'était promis, à nos 18 ans, de s'acheter un gratteux», a raconté en entrevue la jeune gagnante dans une vidéo publiée sur la page Facebook de Loto-Québec.

Selon les croyances de la famille, elle tiendrait sa chance de son grand-père.

Avec son gain, elle souhaite faire beaucoup de voyages, mais ne sait pas encore par quel coin du monde son périple débutera.

Elle rêve par ailleurs toujours d'une carrière de photographe chez National Geographic.