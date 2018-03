8 expériences à vivre dans le vieux et le nouveau Las Vegas

Las Vegas : lieu de tous les possibles et de toutes les envies. Dressée tel un mirage au cœur de désert de Mojave au Nevada, la ville qui ne dort jamais se laisse découvrir en deux temps : un premier excentrique s'étirant le long des 4 miles de la célèbre Strip et un second d'allure à la fois vintage, kitch et branché rappelant le Vegas d'autrefois. Deux mondes à parcourir à travers 8 expériences.

Rencontrer Elvis devant le légendaire panneau Welcome to Fabulous Las Vegas

Un certain Mark Vegas, 58 ans, personnifie Elvis depuis plus de six ans à Las Vegas. Chaque jour, il se rend passer une bonne partie de la journée devant le mythique panneau Welcome to Fabulous Las Vegas planté à l'entrée de la ville depuis 1959. Guitare à la main et costume d'Elvis sur le dos - peu importe la température -, il chante la pomme, discute et se fait prendre en photos avec les milliers de visiteurs enchantés de pouvoir placer Elvis dans leur photo typique. Celui qui possède une douzaine de costumes une-pièce immaculés d'Elvis est aussi révérant : il peut donc marier les amoureux de longue date, comme ceux venant tout juste de se rencontrer ... à Las Vegas!

Profiter de la divine gastronomie et de la vue depuis la terrasse du restaurant Lago

Devant : le lac hôte des célèbres fontaines du Bellagio et un point de vue spectaculaire sur la tour Eiffel de l'hôtel Paris Las Vegas. Sur la longue table dressée sur la terrasse ensoleillée : des cocktails colorés parfaits (il faut goûter au rawsabellini!) et une horde de petits et de grands plats italiens (poissons, pâtes, charcuteries, viande en sauce, desserts) cuisinés par le renommé chef Julian Serrano. Tout autour : des gens aux anges lorsque le chef en personne prend le temps de venir saluer les clients, malgré ce midi occupé où, encore une fois, l'endroit est empli à craquer.

Admirer une œuvre d'art s'élevant en plein désert

C'est à l'artiste Ugo Rondinone que l'on doit l'impressionnante œuvre d'art Seven Magic Mountains. Élevée en plein cœur du désert du Nevada, l'œuvre est composée de sept colonnes chacune formée de pièces de calcaire colorées placées les unes sur les autres. Les totems, mesurant entre 20 et 25 pieds de haut, évoquent « l'art de l'équilibrage de pierres méditatives ». On fait vite, car l'œuvre se trouvant à vingt minutes de la Strip quittera malheureusement Las Vegas en mai 2018.

Faire de la tyrolienne au-dessus de Fremont Street

SlotZilla, la plus grande et la plus haute machine à sous au monde, domine la mythique Fremont Street dans le vieux Las Vegas. Le point de vue le plus parfait et surréaliste de l'ancienne Strip originale se dévoile donc du haut des airs. On tente l'expérience de la tyrolienne au-dessus de l'artère et sous le dôme recouvert de néons en choisissant entre deux propositions : voler en position assise du 7e étage à 77 pieds de haut ou à la manière de Superman depuis le 11e étage à 114 pieds de hauteur. Deux expériences fortes en adrénaline.

Manger au célèbre Hell's Kitchen de Gordon Ramsay

Depuis janvier dernier, au Caesar's Palace, la plus célèbre des cuisines mie bleutée mie orangée s'ouvre aux 1000 visiteurs foodies quotidiens. En attendant qu'on y tourne des épisodes de la populaire émission de cuisine, l'endroit grouille d'activité, d'anciens participants de la téléréalité et de serveurs valsant un cocktail (il faut goûter au Notes from Gorgon comprenant un petit mot du chef au fort tempérament), un verre de bière ou de vin, un plateau étagé de fruits de mer, un plat de poisson ou de viande et une tonne de tapas à la main.

Boire un verre au Atomic Liquor sur Fremont Street East

Véritable institution plantée au 917 Fremont Street depuis 1952 (l'immeuble, lui, a été construit en 1945), Atomic Liquor est reconnu pour avoir été le tout premier bar de la ville à s'être vu attribuer un permis d'alcool. Il est aussi le plus vieux freestanding-bar de Vegas, en plus d'avoir été l'un des bars fétiches de plusieurs célébrités comme les membres du Rat Pack, Barbara Streisand et Clint Eastwood. Il tient son nom du fait que les clients avaient l'habitude de se rendre sur son toit regarder les explosions atomiques du site de test atomique voisin (la preuve par les photos et les pancartes d'origine placées sur les murs de briques). Au long bar, on commande, évidemment, l'un des célèbres cocktails de l'établissement historique. Le reste du quartier Fremont Street East est d'ailleurs une belle découverte avec ses bars branchés sans être tape-à-l'œil (dont la mignonne terrasse dans un jardin du Park on Fremont, ses jolies terrasses, son éclectique Downtown Container Park et ses petits restaurants rappelant l'atmosphère d'une ville comme Brooklyn.

Se balader derrière la scène du spectacle LOVE du Cirque du Soleil

L'expérience VIP du Cirque du Soleil nous transporte dans les coulisses du légendaire spectacle LOVE, quelques minutes avant le spectacle. On plonge dans les dix ans d'histoire de LOVE à travers ses décors, ses 5 800 costumes, ses accessoires, ses 210 perruques et la rencontre de certains de ses artistes. Une expérience fascinante à vivre juste avant de prendre place dans l'un des 2 013 sièges de la salle circulaire pour admirer les artistes à l'œuvre. Le tout sur fond de meilleure trame sonore qui soit : celle des Beatles.

Immortaliser la ville illuminée du haut du High Roller

Depuis 2014, au bout de la jolie promenade baptisée The Link (s'y retrouvent de belles boutiques, des bars, des restaurants branchés et des magasins) se dresse la grande roue High Roller, fière de ses 550 pieds. On y prend place, en soirée, pour saisir cette occasion unique d'admirer Las Vegas illuminée, façon 360 degrés. La balade de trente minutes est évidemment rehaussée de musique et de cocktails.

