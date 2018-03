Le leader de la formation montréalaise Arcade Fire, Win Butler, croit que les jeunes américains qui étaient dans les rues pour un meilleur contrôle des armes à feu hier devraient s'inspirer de ce qui s'est passé en 2012 au Québec.

Le chanteur et guitariste a fait cette déclaration en marge d'un souper organisé par le gala des prix Juno, samedi soir. «Je suis allé à un rassemblement et il y avait comme [des centaines de milliers] de jeunes dans les rues et l'affaire, c'est qu'ils ont continué pendant six mois», a raconté Butler à la CBC, en référence aux manifestations étudiantes contre la hausse des frais de scolarité universitaires surnommé le «printemps érable».

«Ils ont continué et continué et ce n'était pas qu'un feu de paille, ou un mot-clic», a-t-il poursuivi.

Win Butler est né à Houston, au Texas, mais habite Montréal depuis de nombreuses années.

Toujours sans passeport canadien

Win Butler a dit également encore patienter pour l'obtention de sa citoyenneté canadienne.

Après avoir interprété une version de lui-même avec un accent canadien exagéré à l'émission américaine satirique "Saturday Night Live" plus tôt ce mois-ci, Win Butler a souligné qu'il n'avait pas encore le sceau d'approbation officiel du gouvernement fédéral.

Le musicien américain a affirmé aux journalistes être "en file pour son passeport" après que le groupe rock montréalais eut accepté le prix récompensant le rayonnement international au gala de l'industrie des Junos, samedi.

Win Butler est marié à la musicienne et chanteuse d'Arcade Fire Régine Chassagne, qui est née à Montréal, mais les liens du mariage ne suffisent pas pour l'obtention de la citoyenneté canadienne.

Un demandeur doit aussi se trouver physiquement dans le pays pour au moins 1095 jours sur une période de cinq ans, selon le site du gouvernement du Canada.

Win Butler a souligné que le rayonnement international pour lequel il est récompensé par les Juno au Canada est aussi ce qui le freine dans l'obtention de sa citoyenneté.

"Ironiquement, je n'aurais qu'à ne pas avoir de succès international afin de devenir Canadien, alors ce soir est particulièrement significatif. C'est une journée de plus (à mon dossier)", a-t-il lancé à la blague.

Arcade Fire démarre une tournée européenne pour son album "Everything Now" en avril.

Avec La Presse canadienne