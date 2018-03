Le Canadien s'écrase rapidement contre les Capitals

Le Canadien a bien paru pendant les 10 premières minutes de la rencontre, samedi, puis les Capitals de Washington se sont mis en marche et ont filé vers une victoire de 6-4 contre la formation montréalaise.

Alex Galchenyuk a amassé un but et une aide, alors que Charles Hudon, deux fois, et Jonathan Drouin ont aussi touché la cible pour le Canadien (27-37-12), qui a perdu cinq de ses six derniers matchs. Carey Price a accordé six buts sur 30 lancers et n'a pas toujours très bien paru.

Evgeny Kuznetsov et Tom Wilson ont marqué deux buts chacun pour les Capitals (44-24-7), tandis que Jay Beagle et T.J. Oshie ont également fait bouger les cordages. Nicklas Backstrom a accumulé quatre aides, tandis que John Carlson et Andre Burakovsky en ont récolté deux chacun.

Philipp Grubauer a repoussé 17 lancers et les Capitals ont signé une septième victoire à leurs huit dernières sorties.

Le Canadien complétera une éreintante séquence de 12 matchs en 21 jours en accueillant les Red Wings de Detroit, lundi. Il a compilé jusqu'ici une fiche de 2-8-1.

Par ailleurs, le Tricolore a annoncé pendant la rencontre avoir accordé un contrat de trois saisons à l'attaquant âgé de 20 ans Hayden Verbeek.

Un bref moment d'espoir

Même les plus optimistes n'auraient pu anticiper l'excellent début de rencontre du Canadien, alors que les joueurs locaux ont exploité leur vitesse et leurs habiletés pour multiplier les occasions de marquer.

Nikita Scherbak a notamment soulevé la foule comme on l'a rarement vu depuis le départ d'Alex Kovalev en déjouant le défenseur Jakub Jerabek deux fois. Après être revenu sur ses pas, Scherbak s'est ensuite débarrassé de Brett Connolly pour s'avancer dans l'enclave. Grubauer a toutefois réussi à stopper son tir des poignets avec l'épaule droite.

Un bel effort de Jacob de la Rose a ensuite permis à Galchenyuk d'ouvrir la marque à 8:35 du premier vingt. De la Rose a fait perdre la rondelle dans le coin de la zone des Capitals au défenseur Matt Niskanen et Galchenyuk l'a récupérée. Il a ensuite foncé vers Grubauer, qu'il a déjoué d'une belle feinte du revers.

L'élan du Canadien a été freiné 63 secondes plus tard, quand un but de Brendan Gallagher a été annulé après une contestation des Capitals pour hors-jeu. Kuznetsov a ensuite créé l'égalité à 11:11 en avantage numérique, à l'aide d'un tir des poignets qui est passé sous le gant de Price.

Wilson a ajouté deux buts avant la fin de la période. Il a d'abord profité d'un revirement de Price derrière son but pour ensuite battre le gardien sous le gant à 14:49. Wilson a ensuite complété une belle manoeuvre amorcée par Burakovsky et Backstrom à 18:11.

La pause n'a pas été particulièrement salutaire pour le Canadien, qui était toujours aussi amorphe au retour de l'entracte. Beagle en a profité pour creuser l'écart à 4:52 en déviant un tir de Dmitry Orlov.

Le Canadien a redonné signe de vie avant la fin du deuxième vingt et Hudon a fait mouche avec 1,3 seconde à faire en déviant un tir de la pointe de Jordie Benn entre les jambes de Grubauer.

Kuznetsov, encore en avantage numérique, et Oshie ont augmenté l'avance des visiteurs tôt en troisième période. Hudon et Drouin, en avantage numérique, ont trouvé le fond du filet avant la fin, mais il s'agissait d'une mince consolation pour le Canadien.