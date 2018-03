Un extrait de plante de banane pourrait faire fondre la crème glacée plus lentement

L'été a beau être encore dans quelques mois, on ne peut pas s'empêcher de déjà rêver à une bonne crème glacée. Par contre, on est un peu moins enthousiastes à l'idée qu'elle fonde trop rapidement et qu'elle rende nos doigts tout collants...

Ne déchantez pas trop vite, puisque quelques scientifiques (qui viennent de devenir nos nouveaux meilleurs amis) pourraient avoir découvert un moyen de faire fondre la crème glacée plus lentement. L'ingrédient miracle? Des fibres extraites de la plante de banane.

Selon Robin Zuluaga Gallego, un chercheur de l'Universidad Pontificia Bolivariana de Colombie, ces fibres seraient à même de rendre la crème glacée plus épaisse, ce qui contribuerait à une fonte plus lente. «Cela permettrait une expérience gastronomique plus relaxante et agréable lors des journées chaudes», a déclaré Gallego dans un communiqué de presse.

Toutefois, n'allez pas croire que vous pourrez accomplir cette transformation par vous-même, dans le confort de votre foyer. Il y a un processus scientifique derrière cette découverte, après tout.

D'après le Science Daily, des chercheurs de l'université de Guelph en Ontario et les scientifiques Zuluaga Gallego, Velàsquez Cock et Douglas Goff ont travaillé de concert afin d'extraire l'ingrédient tant convoité des bananiers, avant de le mélanger à la crème glacée. Après avoir calculé la densité de la crème glacée et la force nécessaire afin de déplacer un liquide, ils ont analysé l'effet que cet ingrédient inédit pouvait avoir sur le dessert.

Qu'est-ce qu'a donné ce processus complexe? La crème glacée du futur, tout simplement. Les chercheurs ont découvert qu'ils avaient réussi à ralentir la fonte de la crème glacée. Il pourrait donc être possible de savourer une glace sans s'en mettre partout!

Miam!

Quand pourrons-nous enfin nous procurer ce miracle à l'épicerie? Il vous faudra malheureusement patienter de trois à cinq longues années.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.