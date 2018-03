Denis Shapovalov passe en troisième ronde à l'Omnium de Miami

Le Canadien Denis Shapovalov a gagné 6-1 et 7-5 contre Damir Dzumhur de la Bosnie-Herzégovine, samedi, passant ainsi en troisième ronde à l'Omnium de Miami.

L'Ontarien a signé deux bris et remporté un jeu à zéro dans un premier set expéditif, qui s'est conclu par un as.

Shapovalov a ajouté trois bris en deuxième manche, dont un lui donnant les devants 6-5. Il a prévalu quand Dzumhur a envoyé un retour de service trop loin.

Le Canadien a eu le dessus 5-2 pour les bris et 8-1 pour les as, dans ce match d'une heure et 13 minutes.

Son prochain rival sera l'Américain Sam Querrey, victorieux 7-6 (4) et 6-1 devant Radu Albot, de la Moldavie.

Shapovalov, 46e au monde, n'a jamais affronté la 14e raquette de l'ATP.

Chez les dames, la Polonaise Agnieszka Radwanska a écarté la favorite Simona Halep 3-6, 6-2 et 6-3.

Radwanska est la 30e tête de série. Finaliste de Wimbledon en 2012, elle a eu l'avantage 7-5 pour les bris face à la Roumaine, samedi.

Halep n'a remporté que 53 pour cent des points disputés sur ses premières balles, et que 29 pour cent de ceux disputés sur ses deuxièmes balles.

Au troisième tour, Radwanska va se mesurer à Anastasija Sevastova ou Victoria Azarenka. La Lettone et la Bélarusse s'affrontaient samedi après-midi.

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu ont été vaincues 7-5 et 7-5 par Elise Mertens et Demi Schuurs, de la Belgique et des Pays-Bas.

L'Allemand Alexander Zverev, quatrième tête de série, a eu besoin de deux heures et quart pour se défaire de Daniil Medvedev, de la Russie.

Zverev a prévalu 6-4, 1-6 et 7-6 (5). Il a surmonté cinq doubles fautes et une mince récolte de deux bris, un de moins que son rival, qui est 52e à l'ATP.

Zverev est invaincu à ses neuf derniers matches décidés par un bris d'impasse. Medvedev a remporté le tournoi de Sydney en janvier.

Roger Federer, Angelique Kerber et Garbine Muguruza sont également à l'horaire samedi.