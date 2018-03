Ces célébrités qui appuient «March For Our Lives»

Des centaines de milliers de manifestants protestaient contre les armes à feu aux États-Unis, samedi. Dans la foulée de la tuerie de Parkland, un mouvement de protestation anti-armes a vu le jour et a monté en popularité. Depuis, des célébrités ont endossé la cause.

C'est notamment le cas de Paul McCartney, qui manifestait à New York. Arborant un chandail sur lequel était affiché le message We Can End Gun Violence («Nous pouvons arrêter la viole​​​​​nce des armes à feu»), l'ex-Beatles a déclaré que s'il ne pouvait pas se prononcer à savoir si le mouvement aurait des répercussions au niveau législatif, manifester était ce qu'il pouvait faire pour s'impliquer. «Un de mes meilleurs amis est mort à cause de la violence des armes à feu non loin d'ici, donc c'est important pour moi», a-t-il ajouté, faisant allusion à l'assassinat de John Lennon, survenu à New York en 1980.

Paul McCartney joins March for Our Lives in NY "One of my best friends was killed in gun violence right around here, so it's important to me," says Paul McCartney, remembering Beatles bandmate John Lennon at the March for Our Lives in New York https://cnn.it/2G8xqGA Publié par CNN sur 24 mars 2018

Au début du mois de mars, Justin Bieber avait encouragé ses fans à signer une pétition visant à renforcer le contrôle sur les armes à feu. Harry Styles et Mariah Carey ont également signé la pétition qui, lancée par March For Our Lives​​​​​​, a récolté plus de 300 000 signatures.

En février, Oprah Winfrey avait égalisé un don de 500 000$ US de George et Amal Clooney qui visait à contribuer au financement des manifestations du 24 mars. L'entreprise de mode Gucci a également versé 500 000$ US à March For Our Lives.

À Washington, des artistes comme Ariana Grande, Miley Cyrus, Common, Vic Mensa et Demi Lovato ont offert des prestations musicales.

Plusieurs autres célébrités ont affiché leur soutien au mouvement via Twitter.

So ready to March today! Landed in DC w North & Kanye. We stand in solidarity with the survivors of gun violence & students who are calling for action on common sense gun safety laws at #MarchForOurLives around the country @AMarch4OurLives @Everytown — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 mars 2018

I'll always stand for open dialogue and action - it's the only way to ensure bad history doesn't repeat itself. When it comes to protecting our children, all bets are off and the responsibility lies with us adults and lawmakers to listen and do. Very strong day. #MarchForOurLives pic.twitter.com/4gJ0QKdMYw — Dwayne Johnson (@TheRock) 24 mars 2018