Nintendo Labo, une révolution ludique en version carton

À l'ère du tout virtuel, Nintendo brise les codes en proposant une nouvelle série de jeux qui mêlent aventures sur console Switch et constructions en carton. Invité jeudi à essayer cette proposition hors des sentiers battus, le HuffPost Québec en est ressorti séduit.

La firme japonaise aurait-elle trouvé le sésame qui réunirait enfin les parents et leurs enfants à travers une panoplie d'activités manuelles à faire en famille ou entre amis? Force est de constater que Nintendo Labo se dirige vers la bonne voie, même si le défi demeure risqué.

Mais qu'est-ce que Nintendo Labo au juste? Cette «nouvelle façon de jouer», – dixit Nintendo –, se déploie à travers des planches de carton prédécoupées et en partie recyclées. Une fois assemblées, elles se métamorphosent alors en de véritables objets dont la maniabilité s'imbrique avec la console Switch et ses manettes détachables.

Un piano, une combinaison de robot, une voiture télécommandée ou bien une canne à pêche (notre préféré!), une fois ces modèles construits, accompagnés d'un tutoriel assez bien fait, ils serviront dans plusieurs mini-jeux accessibles sur écran. Une vidéo colorée et amusante accompagne d'ailleurs chaque étape du montage.

Toujours via l'écran de la console, il est également possible d'accélérer la procédure ou de retourner en arrière au besoin. On peut même zoomer sur les détails, ce qui facilite encore plus la démarche. La construction varie selon les kits, quelques dizaines de minutes pour les plus simples jusqu'à plusieurs heures pour les plus évolués.

Nintendo veut renouveler sa clientèle

Par son ingéniosité et la simplicité des matériaux utilisés (cartons, ficelles, élastiques, visses en plastiques), Nintendo Labo permet de construire, de jouer et ensuite d'interagir avec la Switch, console hybride vendue à plus de 15 millions d'exemplaires à travers le monde depuis son arrivée dans le marché en mars 2017.

«Les cartons prennent forme d'abord dans nos mains et ensuite ils prennent vie à l'écran. Le kit est destiné à un public avide de nouvelles expériences interactives et tous les projets peuvent être personnalisés», a déclaré en entrevue Julie Gagnon, porte-parole de Nintendo au Canada.

Ainsi, après avoir assemblé eux-mêmes leur kit, les joueurs pourront aller pêcher, créer des musiques au piano ou faire de la course à moto. L'entreprise nippone, derrière de gros classiques comme Super Mario Bros. et Zelda, ne s'en cache pas: avec Nintendo Labo, il y a d'abord l'objectif de renouveler une clientèle en visant les plus jeunes âgés de 7 à 12 ans.

«C'est un jeu collectif, tempère la porte-parole. Les enfants vont se retrouver à construire avec leurs parents des projets concrets. L'important, c'est le plaisir de se retrouver ensemble.»

Grâce à un procédé complexe utilisant la précision des assemblages et les capacités de la machine à détecter les mouvements, les bouts de cartons transforment l'environnement tout en ouvrant notre imaginaire. À ce titre, Nintendo Labo donne des résultats spectaculaires.

Les kits Nintendo Labo seront disponibles au pays dès le 20 avril.