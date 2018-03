Martin Petit est nommé aux Artis… mais faites comme si vous ne le saviez pas

Martin Petit est en nomination au prochain Gala Artis dans la catégorie Rôle masculin – Comédie, pour sa prestation dans la cinquième et dernière saison des Pêcheurs, diffusée à l'automne à Radio-Canada. Il s'agit d'ailleurs de sa cinquième mention à ce même gala. Les pêcheurs tenait l'antenne de Radio-Canada depuis l'automne 2013.

L'humoriste, auteur et comédien a publié sur Instagram, vendredi après-midi, une photo de lui savourant la bonne nouvelle, étreignant son avis de nomination à l'effigie du champagne Veuve Clicquot.

A post shared by Martin Petit (@microdefeu) on Mar 23, 2018 at 11:50am PDT

Or, Martin Petit a éventé un grand secret en révélant ainsi cette nouvelle fleur que lui fait le public. Car les finalistes du 33e Gala Artis, qui aura lieu le 13 mai et sera comme toujours diffusé à TVA, ne seront dévoilés que le 3 avril prochain...

Et, d'ici là, les artistes concernés doivent conserver le mystère et ne pas afficher publiquement leur nomination.

Après avoir exprimé sa joie sur les réseaux sociaux – et s'être même fait féliciter par son comparse Mario Tessier - Martin Petit s'est fait expliquer par son bon ami Guy A.Lepage qu'il avait gaffé. Et celui-ci a reconnu son erreur.

ok ok ok ! Guy A vient de m'expliquer les réglements : faut pas dire qu'on est en nomination AVANT la conférence de presse ... donc oups ok my bad - on fait comme je l'ai pas dis.. #galaArtis