Cette drôle de machine transforme l'air désertique en eau

Transformer l'air en eau, en plein désert, sans rien avoir à faire d'autre qu'attendre 24 heures. Et sans avoir besoin d'une source d'énergie. C'était la promesse faite par une équipe de chercheurs, dans une étude assez théorique publiée dans Science en 2017.

À l'époque, le projet en avait intrigué plus d'un. Et avait reçu plusieurs critiques, malgré un premier prototype testé sur le toit du laboratoire. Depuis, les scientifiques ont amélioré leur projet et l'ont testé en condition réelle, dans le désert, près de Tempe (Arizona), rapporte Engadget.

Leurs résultats viennent d'être publiés dans la revue Nature, ce jeudi 22 mars. Et ils sont plutôt bons, alors même que l'humidité dans cette zone est très faible, bien inférieure à 40%.

Cycle jour/nuit

Comment ça marche? Grâce à des matériaux hybrides qui fascinent les chercheurs depuis quelques années, les "MOFs". Soit des "structures de métal organique" qui ont pour intérêt d'avoir une surface très importante et un volume très poreux. Il en existe de nombreux... dont certains adorent l'eau.

La nuit, la température se refroidit dans le désert et le taux d'humidité augmente un peu, de 20 à 40%. C'est à ce moment que le MOF va capter le peu de vapeur d'eau comprise dans l'air. Un peu comme une éponge super-efficace.

Ensuite, quand vient le jour (avec une humidité bien plus faible), le MOF est enfermé dans une boîte transparente. Qui va, pour faire simple, chauffer au soleil. L'eau contenue dans le matériau hybride va ainsi à nouveau s'évaporer, mais restera bloquée dans la boîte. Cette vapeur va ensuite être transformée en liquide avec un classique condenseur.

Fonctionnement parfait, mais manque d'efficacité

Les tests ont très bien fonctionné. Le prototype n'a récolté que quelques millilitres d'eau liquide, mais selon les chercheurs, 1kg de ce MOF permettrait d'obtenir 0,25L d'eau en 24 heures. De plus, aucun composant du MOF n'a été retrouvé dans l'eau liquide. Rassurant.

Pour autant, le résultat, comme souvent, est en deçà des attentes théoriques. Dans l'article de 2017, les auteurs estimaient qu'ils pourraient récolter 2,8 litres d'eau par kilogramme de MOF.

Mais il existe des améliorations possibles. Notamment en utilisant d'autres MOFs, en fonction de l'humidité de la région. Rien qu'en utilisant un autre de ces objets fascinants, les auteurs espèrent passer à 0,8 litres pour un kilogramme.

Et on peut aussi imaginer la création de nouveaux matériaux hybrides, encore plus adaptés à ces conditions. Les auteurs espèrent ainsi réussir à produire des litres d'eau grâce à ces petites boites.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

