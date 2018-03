Les 5 colorations de cheveux incontournables du printemps 2018

Qui dit printemps dit envie d'une nouvelle tête, non? Pour celles qui auraient envie de laisser tomber leur coloration de l'hiver, voici les 5 nuances pour être dans le coup, preuves à l'appui.

Le blond perle

C'est de la lumière assurée ce blond dit perle. Il y a même un côté princesse à cette nuance de blond qui devrait faire de nombreuses adeptes pour l'été. Il y aura aussi dans la section "blonde", des blonds plus dorés et des versions platines avec des racines plus foncées (noires).

Les pastels tels que le rose

Le rose n'en finit pas de revenir à tel point qu'il en deviendrait presque l'une des colorations classiques. Il se fait plus ou moins intense, mais pour les beaux jours on optera pour une version plus pastel. Douceur jusqu'aux pointes des cheveux.

Le brun caramel brillant

Fini le brun uniforme, il est question d'ajouter du caramel à votre crinière de brunette - de préférence: aux pointes des cheveux. Un classique de la saison qui vient apporter de la douceur aux chevelures plus sombres avec le retour du soleil.

Le blond peroxydé blanc

Le blond peroxydé blanc ne contient pas de gris (tendance qui devrait s'essouffler ce printemps), mais il est infusé de blanc. Est-ce qu'on peut affirmer que le gris c'est fini? N'allons pas trop vite en besogne! À noter qu'il convient particulièrement bien aux teint clairs.

W I N T R Y 💨❄️☔️MIX // @alydvorak Une publication partagée par ✨BALTIMORE HAIRSTYLIST✨ (@lesleylouhoo) le le 20 Mar 2018 à 2 h 56 m PDT

Le roux

Le roux est une nuance à la fois complexe et multiple. Cela va du subtil cuivré... au roux vibrant et intense. Avant de plonger, prenez en considération votre carnation, vos cernes et petites rougeurs, que cette teinture pourrait accentuer. De plus, c'est une nuance difficile à entretenir au long cours pour qu'elle conserve brillance et éclat.

Conseils pour changer de tête sans y laisser sa crinière

Un changement capillaire se fait difficilement sur un coup de tête. Pensez à consulter un coloriste ou un coiffeur avant de passer à l'acte.

Pour les cheveux noirs, vous pourriez avoir beaucoup de difficulté à passer au blond. Ne le faites pas en une fois! Et saviez-vous que certaines couleurs demandent plus d'entretien que d'autres ? Un spécialiste pourra très certainement vous dire si votre envie est réaliste.

