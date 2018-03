Frank And Oak revient à Québec

C'est ce vendredi midi que l'enseigne de mode québécoise Frank And Oak a ouvert sa nouvelle boutique à Place Ste-Foy, signant du coup son retour dans la ville de Québec.

Un an après avoir quitté la capitale, le détaillant québécois a choisi d'y revenir. Pourquoi ?

« Nous exploitons des boutiques pop-up d'un an seulement. Après avoir fait d'autres tests de marché, nous avons décidé d'y revenir avec un nouveau concept », indique la coordonnatrice aux relations publiques, Ann-Julie Villeneuve.

C'est que, contrairement au précédent magasin qui était situé à Laurier Québec, celui de Place Ste-Foy présente la nouvelle collection féminine, Frank And Oak Women, en plus de celle pour hommes.

« Québec a toujours été un bon marché pour nous. Nous avons une grande clientèle qui achète en ligne et on sentait le besoin de nous faire connaître à davantage de gens et inciter la cliente de Québec à essayer nos produits sur place », poursuit Mme Villeneuve.

Le cofondateur Ethan Song a par ailleurs toujours affectionné la capitale, lui qui a habité à Québec dans les années 1990, lorsque sa famille a immigré au pays.

Ouverture festive

Installé en face du Zara, le magasin de 1300 pieds carrés reproduit l'univers épuré, minimaliste et unisexe qui fait sa marque de commerce. « Les gens qui viennent en magasin vivent une autre expérience. Nous accordons beaucoup d'importance au service à la clientèle, à l'ambiance et même à l'éclairage de nos salles d'essayage », indique la porte-parole.

Des activités sont proposées cette fin de semaine pour célébrer l'ouverture, avec la présence de Di Astronauts qui assurera la musique, des surprises sucrées ainsi qu'un cadeau avec achat seront offerts pour les premiers venus.

En pleine expansion

Fondée en 2012, la bannière Frank And Oak a débuté avec une mission toute simple: soit celle de proposer via le commerce électronique des vêtements pour hommes à prix raisonnable et les inciter à mieux s'habiller en misant sur leur passion pour le style, le design et la technologie. Encore aujourd'hui, la totalité des collections est conçue en éditions limitées dans les bureaux du Mile-End, à Montréal.

Près de six ans plus tard, avec deux millions et demi de membres (principalement au Canada et aux États-Unis) et une ligne de vêtements pour femmes qui s'est ajoutée, l'entreprise montréalaise vise à conquérir de nouveaux marchés. Elle mise sur le développement de technologies visant à bonifier son service à la clientèle en ligne, tout en ouvrant de nouveaux magasins qui ont tous des baux d'un an ou moins. Frank And Oak compte actuellement 17 points de vente au Canada, entre autres au Québec, en Ontario, à Calgary, à Edmonton et à Vancouver.

La prochaine destination ? L'enseigne québécoise ouvrira au début avril une troisième boutique à Vancouver, cette fois dans la banlieue de Burnaby dans le Metrotown.

«Les marchés canadiens et américains demeurent très importants pour nous. Notre but est de continuer à développer une marque mondiale », a fait valoir Mme Villeneuve.

À VOIR AUSSI