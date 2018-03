Denis Coderre aura une nouvelle occupation.

En effet, l'ex-maire de Montréal agira dorénavant à titre de conseiller spécial en matière de stratégie commerciale et de développement international pour l'entreprise montréalaise Stingray. La nouvelle a été annoncée dans un communiqué aujourd'hui.

L'entreprise, qui offre des services de diffusion de musique, voudra notamment profiter du réseau et des connaissances de Denis Coderre pour favoriser son expansion internationale.

«À l'heure où plus de 50 % de nos revenus proviennent de l'extérieur du Canada, notre stratégie de croissance mise plus que jamais sur l'expansion internationale, a souligné Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction Stingray. La direction chevronnée et la réputation établie de M. Coderre sur les marchés internationaux procureront à Stingray un avantage concurrentiel non négligeable.»

«Comme j'ai toujours été un fervent partisan de l'entrepreneuriat montréalais, je suis emballé de me joindre à l'équipe de Stingray à titre de conseiller spécial», a déclaré de son côté Denis Coderre, dans le communiqué.

M. Boyko, avait appuyé publiquement Denis Coderre lors des dernières élections municipales.