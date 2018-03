Comment prévenir les maux de dos?

Peu importe le métier, la majorité de la population aura des maux de dos à un moment de leur vie.

Une récente étude publiée dans le journal The Lancet suggère que beaucoup de gens ne reçoivent pas les meilleurs conseils lorsqu'ils cherchent une aide médicale à ce sujet. Les analgésiques fréquemment prescrits et le repos font peu pour soulager la douleur, selon les chercheurs. La plupart des cas de maux de dos se règlent avec de l'exercice physique.

Ashley James, porte-parole de la Société de physiothérapie (CSP), et le Dr Steve Iley, directeur médical de Bupa UK, ont expliqué que l'exercice régulier est l'une des choses les plus importantes pour maintenir un dos en santé.

"Avoir un tronc solide peut vraiment aider à soutenir votre dos. Renforcer les muscles des abdominaux et des lombaires peut alléger la pression exercée sur la colonne vertébrale inférieure, prévenir les dommages à long terme et aider à corriger les problèmes posturaux ou à prévenir l'aggravation de la douleur ", a affirmé le Dr Iley au HuffPost Royaume-Uni.

"Le yoga et les cours de pilates sont un excellent moyen de développer les muscles et de soulager la pression sur le dos, et peuvent également aider à apaiser les tensions déjà existantes. Développer la force et la flexibilité peut soulager les maux de dos et améliorer la mobilité. "

Bien que James reconnaisse que le yoga et le pilates soient bénéfiques, il a noté que la stabilité de base n'est pas "le but ultime de la prévention des maux de dos". D'autres types d'exercices tels que marcher, nager, jouer au football ou danser autour de la cuisine sont tout aussi précieux.

"En fait, il n'y a pas un type d'exercice qui est meilleur qu'un autre", a-t-il dit au HuffPost Royaume-Uni. "La meilleure forme d'activité pour prévenir les maux de dos est celle que vous aimez, parce que c'est celle que vous allez pratiquer. Essayez de trouver quelque chose que vous pouvez vous engager à faire régulièrement. Si vous n'aimez pas le yoga, ça ne sert à rien de commencer le yoga. "

En plus de faire de l'exercice, James a ajouté que rester actif tout au long de la journée en faisant de petits mouvements peut être la clé pour éviter l'accumulation de tension dans le dos et les épaules, surtout si vous êtes assis à un bureau. "Essayez de ne pas vous asseoir trop longtemps dans une position, dit-il. Déplacez-vous souvent, si vous avez l'opportunité, toutes les 15 minutes, levez-vous, déplacez-vous autour de votre bureau, bougez-vous un peu et reposez-vous."

Selon le Dr Iley, une bonne posture peut soulager la fatigue de la colonne vertébrale, des muscles et des ligaments de la vie quotidienne et prévenir les douleurs.

«Essayez de garder le dos droit, nous avons tendance à arrondir nos épaules ou à les courber», dit-il.

Afin d'avoir l'énergie nécessaire pour se déplacer durant toute la journée, le sommeil est une partie essentielle de la santé du dos. James a expliqué qu'une bonne nuit de sommeil est également importante pour aider les muscles à récupérer à la suite d'une longue journée.

"Les personnes qui ne dorment pas bien éprouvent plus de douleur, a-t-il témoigné. Il n'y a pas vraiment de position magique qui puisse prévenir la douleur, mais le confort est la clé."

En position couchée, il est recommandé de mettre un oreiller sous les genoux et le bas du dos, ce qui peut aider à éviter de plier le dos d'une manière anormale et aggraver la douleur.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l'anglais.

