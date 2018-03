Carnegie Hall pour Les Violons du Roy

Les œuvres classiques des plus grands compositeurs, un nouveau disque et une tournée jusqu'au mythique Carnegie Hall composeront la nouvelle programmation 2018-2019 des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec.

Une riche 35e saison à l'horizon dévoilée à Québec mardi dernier et qui s'ouvrira le 26 septembre avec plusieurs rendez-vous musicaux notamment un florilège de concerts reprenant certaines des plus belles pièces de compositeurs français comme Saint-Saëns, Massenet et Debussy. Suivra un double concerto de Felix Mendelssohn interprété par le chef et violoniste Anthony Marwood et le pianiste Aleksandar Madžar.

«C'est un coup de cœur artistique sincère et réciproque qui m'amène aujourd'hui à faire de Québec l'un de mes ports d'attache. Une 35e saison pour Les Violons du Roy, une toute première pour moi. Le moment est bien choisi pour vous joindre à nous. Écrivons la suite ensemble!» a déclaré par voie de communiqué le Britannique Jonathan Cohen, nouveau directeur musical.

Au menu pour les prochains mois, les messes du Couronnement de Mozart et Nelson, La Création de Hayden, une série dédiée à l'œuvre de Vivaldi ou un volet consacré à la musique de chambre. La saison sera également marquée par une tournée en terre américaine avec des arrêts, entre autres, en Virginie, au Connecticut et à New York, au Carnegie Hall, où sera jouée la Messe en si mineur de Bach.

