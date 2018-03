Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

ACTION POINT

Date de sortie : 1er juin 2018

Réalisation : Tim Kirkby

Distribution : Johnny Knoxville, Brigette Lundy-Paine, Susan Yeagley

DEADPOOL 2

Date de sortie : 18 mai 2018

Réalisation : David Leitch

Distribution : Morena Baccarin, Josh Brolin, Ryan Reynolds

THE DEVIL AND FATHER AMORTH

Date de sortie : 20 avril 2018

Réalisation : William Friedkin

Distribution : Gabriele Amorth

SICARIO: DAY OF THE SOLDADO

Date de sortie : 29 juin 2018

Réalisation : Stefano Sollima

Distribution : Josh Brolin, Benicio Del Toro, Isabela Moner

THE SPY WHO DUMPED ME

Date de sortie : 3 août 2018

Réalisation : Susanna Fogel

Distribution : Mila Kunis, Justin Theroux, Kate McKinnon

TAG

Date de sortie : 15 juin 2018

Réalisation : Jeff Tomsic

Distribution : Annabelle Wallis, Jeremy Renner, Jon Hamm

THE TITAN

Date de sortie : 30 mars 2018

Réalisation : Lennart Ruff

Distribution : Sam Worthington, Taylor Schilling, Tom Wilkinson

UNDER THE SILVER LAKE

Date de sortie : 22 juin 2018

Réalisation : David Robert Mitchell

Distribution : Sydney Sweeney, Riley Keough, Jimmi Simpson

WON'T YOU BE MY NEIGHBOR?

Date de sortie : 8 juin 2018

Réalisation : Morgan Neville

Distribution : Fred Rogers, Joanne Rogers, McColm Cephas Jr.