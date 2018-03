8 nouveaux produits gourmands à goûter au plus vite

Ils sont savoureux, pour la plupart santé et nous donnent un avant-goût des beaux jours. Voici huit nouveaux produits qui ont excité nos papilles dernièrement.

Les crèmes glacées Halo Top

Manger de la glace sans se sentir coupable. Oui, c'est possible grâce à la crèmerie californienne Halo Top dont les produits viennent d'arriver au Canada. Chaque portion ne contient que 80 à 100 calories et seulement 6 à 8 grammes de sucre. Comptez qu'il y a quatre portions par pot de 473 ml. C'est qu'elles sont élaborées avec du lait écrémé, mais demeurent tout aussi crémeuses.

On a un faible pour celle à la pâte à biscuits ou encore caramel-sel de mer. Juste pour vous donner une idée, c'est LA crème glacée qui a été la plus vendue aux États-Unis l'an dernier.

6.99$, chez les détaillants du Groupe Loblaw, donc Maxi et Provigo au Québec.

Les grignotines Crickstart

Hiking essentials! 🏞 Une publication partagée par Crickstart Food Co. (@crickstart) le 15 Mars 2018 à 3 :42 PDT

On ne cesse de dire que les insectes représentent le futur de l'alimentation. Pas chers, écologiques et nutritifs, ils ont tout pour plaire, mais il demeure encore difficile de convaincre certains de croquer des bestioles. Pour s'initier en douceur, on choisit les produits de l'entreprise montréalaise Crickstart.

Craquelins, barres protéinées et mélange à smoothie sont préparés à base de poudre de grillons à laquelle des saveurs sont ajoutées. Il serait faux de dire que ça goûte les Ritz, mais on a été agréablement surpris de la barre à la cannelle et la cardamome qui contient des ingrédients de qualité comme du chanvre ainsi que du beurre de graines de citrouille et de graines de tournesol. Juste pour être clair : on ne sent pas du tout la présence d'insectes, si ce n'est de la texture assez consistante, qui rappelle un gâteau mi-cuit.

Sachez sinon que tous les produits Crickstart sont sans gluten, sans produit laitier, sans sucre raffiné et huile hydrogénée.

Disponible en ligne et dans les épiceries Rachelle-Béry.

Jus imPRESS

L'hiver prend fin dès les premières gorgées des colorés jus crus, bio et québécois imPRESS. Pressés à froid deux fois, ils gardent leur goût et leurs nutriments plus longtemps. On ne se passe plus des mélanges Betterave-carotte-framboise et Carotte-poivron-curcuma. Hyper vivifiants!

Trempette d'épinards Artic Gardens

Elle nous sauve la vie lorsqu'on a des invités de dernière minute. La toute nouvelle trempette d'épinards et artichauts d'Artic Gardens est présentée sous forme de pépites congelées. Il suffit de sortir la portion désirée, de l'envoyer faire un petit tour au micro-onde, puis on obtient une savoureuse trempette chaude dans laquelle on plonge légumes et craquelins.

On a bien hâte de la glisser dans nos hamburgers grillés sur le barbecue cet été.

4,49$, dans toutes les épiceries.

Huiles de noix de coco aromatisées Maison Orphée

Donnez du oumf à vos plats avec les nouvelles huiles de coco vierge aromatisées au cari indien, cari thaï, cannelle, gingembre et chipotle. Certifiées biologiques, sans OGM, sans gluten et véganes, les arômes proviennent uniquement d'extraits naturels.

On les utilise pour parfumer nos légumes sautés dans la poêle ou pour donner du goût à une viande sur le barbecue. Vous vous voyez mal de mettre de la cannelle sur votre filet de porc? Introduisez-la dans votre granola et c'est divin!

8,99$

Huile d'olive Oleiva

Pour verser sur nos tomates fraîches ou nos poissons blancs, on ne veut rien d'autre qu'une huile d'olive de qualité. Fiez-vous sur le savoir-faire de la famille Slama qui fabrique leur huile pure extra vierge Oleiva Traditional depuis 1933. Un produit 100% tunisien, de qualité, mais à petit prix... qui vient d'arriver chez nous!

10,99$ dans les épiceries.

Smoothie en cubes InBalance

Pas le temps de couper des fruits pour vous concocter un smoothie (ou juste un peu paresseux)? Bienvenue dans le club! On adore la formule Smoothie en cubes de InBalance. Il s'agit de mélanges de fruits et légumes pressés crus puis congelés en petits cubes qu'on doit ensuite mélanger à notre liquide favori (eau, jus, yogourt, lait de soya), puis brasser avant de savourer.

Pas de chichis, très peu de vaisselle et un bon smoothie en quelques secondes pour partir la journée du bon pied. Préférerez-vous ananas-pêche-carotte, banane-melon-mangue ou encore café-lait-dattes?

5,99$, dans toutes les épiceries.

Yogourt grec Riviera 40 % moins sucré

Difficile de faire plus santé comme yogourt. Cette nouvelle recette de la Maison Riviera contient 40% moins de sucre et 0% de matières grasses; elle est sans lactose, et sans édulcorant, sans additif alimentaire, mais pas sans goût! L'entreprise québécoise a misé sur les fruits mûrs longuement macérés pour sucrer naturellement sa nouvelle gamme de yogourt. Vous devez goûter à celui à la framboise. Peu sucré, un peu acidulé, il goûte la vraie framboise, pas le jujube chimique.

4,99$, dans toutes les épiceries.

