Rémi Garde et Rudy Camacho sont tous deux originaires de L'Arbresle, dans la région de Lyon, en France. Le fait qu'ils travailleront de concert avec l'Impact de Montréal, dorénavant, ne semble nullement lié à ce détail.

Même si le volet administratif n'était pas encore réglé, incluant la réception du certificat de transfert international du Waasland-Beveren, en Belgique, et l'examen médical, Camacho a signé un contrat de quatre ans avec la formation de la MLS.

La direction de l'Impact en a fait l'annonce tôt jeudi matin par voie de communiqué.

"Il ne me connaissait pas, je le connais par rapport à son statut, a admis Camacho, en parlant de Garde. Il ne me connaissait pas avant de s'intéresser à moi. C'est un pur hasard. On est né au même endroit, on est de la même ville."

Est-ce que sa venue à Montréal est directement liée au fait que Garde vienne du même coin de la France?

Pas directement, a admis Camacho, lors d'une rencontre avec les journalistes en matinée.

"Non, je ne dirais pas. Par contre, de savoir que c'est ce personnel qui travaille à Montréal ça pèse aussi dans la décision et c'est super important de travailler avec un personnel comme ça", a déclaré le nouveau défenseur central de l'Impact, qui dit n'avoir entendu que de "bonnes choses" sur le club et sur la ville.

C'est la technologie, en fait, qui a permis aux deux hommes d'entrer en contact.

"Depuis que je suis arrivé, j'ai regardé beaucoup de joueurs sur vidéo qu'on m'a proposés, a déclaré Garde. Rudy a retenu mon attention parce que c'est un défenseur qui a beaucoup de qualités, des qualités défensives. C'est quelqu'un qui aime défendre et qui est combatif. Il m'a semblé être un leader sur le terrain. Aussi, ce que j'ai apprécié, c'est la manière dont il aime ressortir les ballons de derrière. C'est une philosophie de jeu qui est importante pour moi. Même s'il sera un défenseur avant tout, c'est aussi quelqu'un qui a une très bonne qualité de relance."

Garde est alors entré en contact avec Camacho et a réussi à le persuader de franchir l'Atlantique.

"Rémi Garde m'a appelé directement pour savoir si j'étais intéressé. Puis, il m'a vendu le club, le projet, l'environnement, le staff, le club, a relaté Camacho, qui dit avoir reçu des offres qui lui auraient permis de demeurer dans le Vieux Continent.

"J'ai réfléchi, il y a ma famille, il y a le football. C'est une autre aventure, il y a la qualité de vie. Il y a tout qui rentre en compte. Pour moi, aujourd'hui, je pense avoir pris la bonne décision et je vais essayer de le montrer sur le terrain", a affirmé l'athlète de 27 ans.

Garde ne va pas jusqu'à prendre le crédit pour l'embauche de Camacho.

"J'ai cru comprendre qu'il était important pour lui d'avoir quelques têtes un peu familières de l'autre côté de l'Atlantique. Je peux grandement l'imaginer. Je pense qu'il est surtout attiré par le projet d'un club, le projet d'un club dans un championnat qui est en pleine expansion. Il avait déjà beaucoup de motivation quand je l'ai appelé, ça s'est fait assez vite entre nous."

L'entrée en scène de Camacho viendra combler un vide important en défensive, alors que l'Impact est privé de Zakaria Diallo et de Kyle Fisher. Ces deux joueurs se sont blessés après que le défenseur Laurent Ciman eut été échangé au Los Angeles FC.

"L'arrivée de Rudy est très importante pour la défense centrale de l'équipe, encore plus avec les blessures de longue durée de Zakaria Diallo et de Kyle Fisher, avait mentionné Garde, dans le communiqué officiel de l'organisation.

"Il est un solide défenseur, mais il est aussi doté d'une très bonne relance. Le défi de la MLS l'a séduit très rapidement, malgré les nombreuses sollicitations européennes reçues après ses deux très bonnes saisons dans le championnat de Belgique."

Dans ce communiqué, le directeur général Adam Braz a parlé d'un défenseur dans la fleur de l'âge doté d'un intéressant bagage d'expérience.

"Avec les blessures à deux de nos défenseurs centraux, c'était une priorité de trouver des renforts à cette position. Nous sommes heureux de l'accueillir dans le groupe et nous avons hâte de le voir contribuer à l'équipe."

Camacho se joint à l'Impact après avoir disputé 2700 minutes de jeu au cours de la présente saison 2017-18, toutes compétitions confondues. Il a été titularisé pour 27 matchs de la Jupiler Pro League, la première division belge, et trois matchs de la Coupe de Belgique. Il a notamment marqué deux buts et porté le brassard de capitaine lors de ses huit derniers matchs avec le club.

Il s'est imposé dès son arrivée chez le Waasland-Beveren en juillet 2016, avec 56 matchs en deux saisons de Jupiler Pro League et près de 5000 minutes de jeu. Il a également pris part à huit matchs des séries éliminatoires de la ligue et cinq rencontres de la Coupe de Belgique.