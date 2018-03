La vie est loin des filtres pastels et mises en scène soignées d'Instagram. La plateforme de partage de photos offre parfois une version lisse, uniformisée et fausse du quotidien. Les influenceurs eux-mêmes commencent à le dénoncer, à l'image de Carolyn Stritch, 32 ans et plus de 190 000 abonnés au compteur, qui a prouvé la facilité avec laquelle le réseau social permet de manipuler la réalité.

La jeune femme qui anime le compte "The Slow Traveler" et le blogue éponyme, a réussi, à l'aide de quelques photos et d'une application de retouches, à piéger l'intégralité de ses abonnés à travers un faux voyage à Disneyland, tout en se rajeunissant de dix ans. Tous y ont cru, y compris ses plus proches amis et sa famille, comme le rapport le site Hello Giggle. L'épopée truquée commence dans son lit immaculé, où Carolyn - déjà bien maquillée - semble profiter d'un café, l'air déterminé.

"Demain je vais avoir 22 ans! Je m'offre un voyage en Californie: je vais à Disneyland pour Instagrammer à fond le château de la Belle au Bois Dormant. (...) Je serai seule, et alors? Ce sera mon propre conte de fées. Les possibilités humaines dépassent largement notre imagination!"

Un cliché rapidement suivi d'une splendide photo du château en question. Vêtue d'une robe légère, la blogueuse semble prête à prendre d'assaut l'attraction, étrangement seule devant l'endroit habituellement envahi de visiteurs.

"Je suis en Californie. Me voilà devant le château de la Belle au Bois Dormant - mon cadeau fou, pour mon 22e anniversaire. Demain, je serai de retour à la maison, et ce sera comme si rien n'était arrivé! Je n'arrête pas de me dire: c'est un peu drôle de tenter l'impossible. La vie, c'est ce que vous en faites!"

En commentaires, quelques fans se demandent où est passé la foule habituelle devant le château, mais personne ne remet en cause la véracité de ses photos. Le lendemain, elle publie une vidéo accompagnée d'une légende énigmatique:

"Je ne me sens pas vraiment moi-même après ce voyage. Étrange. Demain je partagerai un blogue pour tout vous raconter. Ce n'est pas tous les jours que l'on se dit 'j'ai bientôt 22 ans, et je m'offre un voyage à Disneyland'. Et bien, retour à la réalité. Difficile de croire qu'hier encore, j'étais seule, devant le château de la Belle au Bois au Dormant."

"Je passe la plupart de mes journées affalée sur mon canapé devant mon ordinateur"

C'est donc sur son blogue via un billet intitulé "Pourquoi j'ai hacké mon compte Instagram" qu'elle avoue la supercherie. "Mes cours de photographie nous apprennent par-dessus tout, à tout remettre en question, et plus particulièrement notre propre travail. J'ai voulu ramener ce concept à la maison pour l'appliquer à mon compte Instagram", écrit-elle.

Le déclic se fait après avoir téléchargé l'application "Face App", qui modifie de manière spectaculaire son visage. "Les lignes s'affinent, les rides sont lissées, les rougeurs ne sont plus rouges, les cernes disparaissent, les pommettes remontent, les yeux sont lumineux, mes lèvres plus grosses, mon nez plus petit", énumère-t-elle notamment. C'est cette version, revue et "améliorée" d'elle-même qu'elle décide d'emmener en voyage. "Instagram est apparemment rempli de ces gens minces, prospères, heureux, extravertis et populaires. Un peu comme mon moi parfait", remarque-t-elle.

Elle tient toutefois à mettre les choses au clair: ce n'est pas dans ses habitudes de mentir ou d'utiliser Face App. Pourtant, son fil est loin de sa réalité. "Je ne lis jamais près de la fenêtre - elles ont beau être splendides, elle donnent froid. Parfois, la tasse de café que je tiens est vide. Je rentre mon ventre. Je bouge les meubles. Je photoshoppe les marques sales des meubles sur les murs", avoue-t-elle. Résultat, de jolies photos qu'elle aime regarder, mais qui ne reflètent pas du tout son quotidien, "affalée sur le canapé devant mon ordinateur", la vraie manière dont elle passe "la plupart de ses journées".

"Je crois qu'Instagram est un outil pour faire le bien, continue-t-elle. Ça peut sembler idiot pour certains, mais ça a changé ma vie. Instagram m'a ouvert à des possibilités dont je n'aurais jamais rêvé. Ensemble, faisons d'Instagram un endroit meilleur", conclut-elle. Enfin, à la suite de la médiatisation de son histoire aux Etats-Unis, elle a tenu à rappeler dans sa story qu'elle aime Instagram et ne faisait que remettre en question sa propre expérience de photographe.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

