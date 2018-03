Cette Afghane a réussi son examen d'entrée à l'université tout en s'occupant de son bébé

Inspiring photo from social media: this mother is taking university entrance exam while taking care of her child, in Daikundi. Afghan women are unstoppable. pic.twitter.com/lus0eeuH48

"Une photo inspirante trouvée sur les réseaux sociaux: cette mère en train de passer un examen d'entrée à l'Université qui s'occupe quand même de son enfant, à Deykandi. Rien n'arrête les femmes afghanes."

Afghanistan. Taking a college entrance exam and taking care of your baby: not mutually exclusive. P.S. She passed the exam. Ht Yahya Erfan pic.twitter.com/pDzNOTu8A3

" Passer un examen d'entrée à l'Université et prendre soin de votre bébé ne s'empêchent pas mutuellement. PS: elle a réussi le concours."

Wow!

This picture makes us feel better.



In order to say no to the ignorance, this #woman in central #Daikundi province of #afg while hugging her child participated in Kankor exam to join university & bring positive changes to her family's life.



Photo: social media pic.twitter.com/tzri8NBSiw