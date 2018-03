8 choses que les couples sur le point de se séparer font à tous les jours

Le chemin vers la rupture est peuplé de silences, de soupirs et de plans pour l'avenir sans l'autre personne.

Quels éléments caractérisent les couples sur le point de mettre un terme à leur relation? Les thérapeutes partagent huit habitudes quotidiennes qui suggèrent qu'un couple se dirige vers la fin.

1. Ils ignorent les besoins fondamentaux de l'autre

«Souvent, lorsque les couples sont près de se séparer, il y a de profonds sentiments de ressentiment. Ils ont tendance à se concentrer sur leurs propres besoins et non sur les besoins de leur partenaire. Vous les entendrez dire des choses comme "je fais ça pour moi" ou "c'est dans mon intérêt pour une fois" au lieu de "ceci est dans le meilleur intérêt de la relation". C'est problématique, car c'est l'abandon de la relation et ça encourage définitivement à être seule. Quand nous sentons que notre partenaire ne nous soutient pas, nous avons plus de raisons de quitter la relation.»- Anne Crowley, psychologue à Austin, Texas

2. Ils roulent des yeux et sont sarcastiques l'un envers l'autre

«Le mépris est un signe dangereux que votre relation se dirige vers une scission. Le mépris est un sentiment de dégoût et de supériorité sur votre partenaire. Les signes que vous ressentez (ou recevez) du mépris sont des rougeurs, des rires, du sarcasme et des ricanements lorsque vous voyez votre partenaire bouleversé. Le mépris est la croyance que vous êtes supérieur à votre partenaire et de le montrer en le rejetant, en le dénigrant et en vous moquant de lui. Le remède au mépris est l'empathie.»- Elizabeth Earnshaw, un thérapeute à Philadelphie, en Pennsylvanie

3. Ils ne se parlent plus comme avant

«Souvent, les couples changent leur façon de communiquer. Cela peut se faire sous différentes formes, affectant à la fois la fréquence et le contenu de leurs conversations. Certains couples trouvent qu'ils commencent à éviter les sujets profonds ou sérieux, alors que d'autres trouvent qu'ils ne plaisantent plus et que chaque conversation devient intense. Souvent, ils trouvent leur partenaire moins disponible pour parler et les conversations sont abrégées. Quoi qu'il en soit, le changement est ressenti.»- Nancy Stechler, psychologue à Sharon, Massachusetts

4. Ils arrêtent de faire des plans pour l'avenir

«Quand un couple a cessé de parler de leurs plans d'avenir à long terme, c'est un signe. Ça peut être complètement inconscient, mais ils se concentrent sur la survie à court terme plutôt que sur la prospérité à long terme. Dans le fond de leur esprit, ils peuvent faire des plans pour être ailleurs ou tout simplement ne peuvent plus imaginer l'avenir qu'ils ont en couple. L'excitation de faire des choses comme partir en vacances, déménager ou investir dans des opportunités ensemble a été perdue.»- Isiah McKimmie, une thérapeute de couple et sexologue à Melbourne, en Australie

5. Ils essaient de gagner toutes les disputes

«Les couples divisés ont tendance à être plus compétitifs entre eux. Chaque personne veut "gagner". Chaque problème ou désaccord devient un combat à mort. Réaliser qu'une relation qui se termine peut créer de l'anxiété et des sentiments d'insécurité, amenant les gens à se battre pour leur intégrité et leur estime de soi. Remporter une chicane sur la couleur du ciel n'est pas aussi important que de dire à votre partenaire que vous les aimez.»- Douglas Brooks, un thérapeute à New York

6. Ils ne disent plus «bonjour» ou «au revoir»

«Quand les couples sont près de se séparer, non seulement ils arrêtent de faire les petites choses, comme apporter des fleurs, dire" Je t'aime ", et d'autres gestes réfléchis et appréciatifs, mais ils ont aussi tendance à dire" bonjour "et" au revoir " à une autre. C'est comme si l'autre personne n'était pas là. Ils vont s'ignorer. C'est très blessant, car ça peut être perçu comme non seulement dédaigneux, mais aussi déshumanisant. C'est un manque douloureux d'interaction.»- Crowley

7. Ils prennent de grandes décisions de vie sans se consulter d'abord

«Les couples commencent à prendre des décisions unilatérales lorsqu'ils envisagent de se séparer. Ils cessent de considérer les pensées et les sentiments de leurs partenaires et ne cherchent pas l'influence de leur partenaire. Dans mon bureau, je prends note du fait que les partenaires utilisent le mot "je" lorsqu'ils discutent de décisions plutôt que de "nous". Bien qu'il soit correct d'être indépendant, c'est un signe de manque de respect envers l'autre.»- Earnshaw

8. Ils n'ont plus l'énergie pour se disputer

«Certains couples divisés verront une augmentation des disputes, mais d'autres verront la fin des discussions. Un ou les deux partenaires auront déjà pris la décision de mettre fin à la relation. Les déclencheurs normaux pour les chicanes ou les tentatives d'attirer l'autre partenaire dans une discussion sont simplement ignorés. »- McKimmie

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.