YouTube, la filiale de vidéos du géant internet Google, a déclaré mercredi qu'il allait produire en interne un film qui sera distribué en salles de cinéma, emboîtant le pas au géant de la distribution en ligne Amazon.

"Vulture Club" est actuellement en post-production avec à l'affiche l'oscarisée Susan Sarandon ("La dernière marche", "Thelma et Louise") dans le rôle d'une infirmière urgentiste dont le fils a été enlevé par des terroristes.

Réalisé par l'Irano-américaine Maryam Keshavarz ("En secret"), ce thriller met également en scène Edie Falco ("Les Sopranos", "Nurse Jackie") et Matt Bomer ("Magic Mike", "American Horror Story: Hotel").

"Vulture Club" suit une femme abandonnée par le gouvernement et qui trouve une communauté dans les endroits les plus inattendus", a commenté Maryam Keshavarz dans un communiqué, qualifiant YouTube d'"innovateur".

Youtube Red, filiale de streaming de Google, avait déjà distribué en salle une comédie de science-fiction, "Lazer Team", en janvier 2016, mais il s'agissait d'un projet à faible budget avec des acteurs inconnus qui est passé inaperçu au box-office.

"Vulture Club" est d'une toute autre dimension, tout comme deux autres acquisitions récentes de YouTube Red: la parodie produite par la star du rap Eminem "Bodied" et le documentaire sur l'industrie alimentaire "Super Size Me 2: Holy Chicken!" de Morgan Spurlock, qui fait suite à un hit mondial au box-office.

Si le film d'Eminem devrait avoir une sortie en salles celui de Spurlock pourrait ne jamais voir le jour après que le cinéaste a admis des comportements sexuels abusifs dans le passé, en plein mouvement #MeToo contre le harcèlement sexuel.

La référence du streaming Netflix a irrité nombre de cinéastes, dont Christopher Nolan, en montrant peu de regards pour les films en salle et en sortant en même temps ses films en ligne et sur grand écran.

A l'inverse, Amazon Studios fait équipe avec des sociétés de production et distribution comme Bleecker Street ou Lionsgate pour donner aux nouvelles oeuvres une fenêtre de sortie uniquement en salles avant une diffusion en streaming.

La société est maintenant considérée comme un studio de cinéma à part entière, avec des films nommés ou primés aux Oscars comme "The Big Sick", "Manchester by the Sea" ou "Le Client"