Au menu pour la fête des Mères: du homard et du bon vin!

ADVERTISEMENT

Chaque année, la fête des Mères coïncide avec l'arrivée tant attendue du homard, ce crustacé que l'on surnomme le cardinal des mers. Profitons-en!

Si vous êtes parmi mes fidèles lecteurs et que vous lisez ma chronique sur le vin qui est publiée ici même chaque semaine de l'année, vous vous rappellerez que le 6 avril dernier, je vous avais fait part d'une sélection de bons vins pour accompagner le crabe des neiges. Cette semaine, c'est au tour du homard d'être la vedette.

Du homard S.V.P.!

C'est le 23 avril dernier que la pêche au homard a débuté dans le sud de la Gaspésie. Les capitaines propriétaires détenteurs de permis se sont mis au boulot et chacun utilisera en moyenne 250 casiers et ce, jusque vers la fin du mois de juin.

Durabilité et traçabilité

Saviez-vous que la pêche au homard au Québec est une industrie écocertifiée? Ainsi, afin de préserver la ressource, les pêcheurs doivent respecter sous peine de révocation de leur permis, certaines mesures de développement durable .

Depuis l'an dernier, les homards pêchés au Québec portent un médaillon relié à l'un des élastiques bleus fermant leurs pinces. Cette étiquette porte un code et une adresse internet qui permet au consommateur de connaître une foule d'informations, dont la zone exacte d'où provient ce homard, le nom du capitaine qui l'a pêché et même le nom de son bateau.

Selon le Ministère de l'Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec (MAPAQ), plus de 1500 pêcheurs et aide-pêcheurs de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pêchent chaque année quelque 5000 tonnes de homard, soit l'équivalent de 10 millions de livres, ou 4 536 000 kilogrammes si vous préférez.

Avec une telle quantité de homards, il devrait y en avoir quelques-uns pour vous!

Une suggestion

Vous n'êtes pas obligés de nécessairement décortiquer la bestiole à table. Certaines personnes préfèrent en effet le faire à l'avance, permettant ainsi de monter une plus belle assiette.

Cette petite vidéo d'environ trois minutes vous montre comment retirer facilement la chair du homard au préalable. Notons que celle-ci se retire plus facilement si après la cuisson, on a plongé les homards dans l'eau glacée pendant 3-4 minutes.

Quelques recettes

Bien que délicieux nature, le homard peut s'apprêter de mille et une façons, alors pourquoi vous en priver?

On peut en trouver de nombreuses sur la Toile. J'en ai repéré ici quelques-unes pour vous .

Ma sélection

Vous trouverez donc à la suite de ce billet une galerie de photos vous présentant 7 bons vins pouvant accompagner le homard. On y retrouvera du mousseux, du rosé, et bien sûr du vin blanc.

Il en existe bien sûr une multitude d'autres. Ces recommandations n'ont en fait d'autre but que de vous faire épargner du temps dans le choix de votre vin d'accompagnement.

Presque tous ces vins coûtent moins de 20$ et deux de ceux-ci se vendent même pour moins de 15$. Je vous confirme que, même à ce prix, les accords fonctionneront à merveille. Seul le dernier vin est plus dispendieux et conviendra spécialement aux personnes qui veulent et peuvent se gâter.

Un lien et des infos

Vous trouverez à la fin de la galerie de photos un lien vous permettant de télécharger la liste des vins classés par catégories.

À droite de chacune des photos, vous pourrez obtenir une foule d'informations sur ceux-ci, soit tous les détails à leur sujet, ainsi que leur disponibilité dans les succursales de la SAQ.

Si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui aiment le homard, n'oubliez pas de leur transmettre ce billet.

Bonne fête à toutes les mamans!

Close  7 bons vins pour le homard sur  

Le premier vin de cette galerie est un vin rosé et le second un vin mousseux. Les 5 qui suivent sont des vins blancs classés par ordre de prix ascendants. Vous trouverez un lien à la fin de la galerie vous permettant de télécharger la liste complète de ces vins.

Que ce soit en vins tranquilles ou en vins effervescents, on a tendance a oublier la couleur rosée avec le homard qui lui va pourtant si bien. Essayez celui-ci. Détails: ici SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (11.05.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Un assemblage très réussi de 70% Chenin Blanc, 20% Chardonnay et de 10% Cabernet Franc. Pour un repas très festif! Détails: ici SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (11.05.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Prix raisonnable pour mettre une touche québécoise à un crustacé issu de notre terroir. Accord surprenant. Détails: ici SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (11.05.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Du Chenin Blanc mais cette fois en provenance d'Afrique du Sud; son fruité mûr en milieu de bouche et sa salinité en finale raviront votre homard. Détails: ici SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (11.05.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Avec sa petite pointe de vanille, ce premier vin blanc de cette nouvelle appellation à être disponible au Québec siéra bien avec ce mets. Détails: ici SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (11.05.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

J'ai pour ma part été agréablement surpris par l'équilibre des saveurs proposé par le nouveau millésime de ce vin. Pas trop boisé et délicieux. Détails: ici SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (11.05.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Ce Chardonnay français tout en nuances d'une belle appellation possède toutes les qualités requises pour s'harmoniser avec votre homard. Détails: ici SAQ: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (11.05.17). Visitez son blogue personnel gratuit!

Vous pouvez télécharger la liste de tous les vins mentionnés dans cette galerie grâce à ce lien : http://bit.ly/2qUKLxU  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Une date à mettre à votre agenda: le 8 juin prochain

Venez me rencontrer et déguster en primeur Les 10 Vins de votre été 2017!

Détails et inscriptions

Le blogue personnel d'Yves Mailloux : Club des Dégustateurs de Grands Vins

Suivez-le sur Facebook et accéder à ses recommandations quotidiennes!