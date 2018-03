Tout ce qu'il faut savoir pour bien laver vos verres à vin

Si on ne fait pas d'omelettes sans casser d'œufs, on ne boit pas non plus du vin sans devoir laver ses verres par la suite.

Régulièrement, on me questionne à ce sujet, comme cette nouvelle abonnée à mon compte Twitter:

"Est-ce une bonne idée de laver les verres à vin au lave-vaisselle? Je le fais souvent. Existe-t-il un produit spécial qui ne tache pas les verres, qui ne laisse pas de résidus de savons, et donc qui n'altère pas le goût du vin? Merci."

Bien qu'il n'existe pas de recettes miracles qui fassent l'unanimité, je tenterai de répondre, après quelques recherches sur ce sujet, aux interrogations exprimées ci-dessus, tout en tenant compte de mon expérience personnelle.

Que veut-on éviter?

Les principaux problèmes qui peuvent survenir avec les verres à vin proviennent soit du lavage (taches de calcaire ou résiduelles de vin rouge), de l'essuyage (voile blanchâtre), ou bien du séchage (odeurs, coulisses d'eau).

Pour un travail frôlant la perfection, rien n'égale le lavage à la main, surtout pour les verres en cristal. Toutefois, soit par manque de temps ou pour toute autre raison, le lave-vaisselle est parfois utilisé. Les résultats seront toutefois plus ou moins satisfaisants selon la qualité, la dureté, et la température de votre eau.

Mais quelle que soit la méthode utilisée pour laver les verres à vin, surtout si on a bu du vin rouge et qu'on ne procédera que plus tard à leur lavage, il importe de rincer les verres à l'eau claire afin d'éviter que les tanins du vin ne s'incrustent au fond des verres.

Conseils pour le lave-vaisselle

78838163 - pretty blonde woman holding wine glass high above dishwasher and checking cleanness

-Idéalement, les verres (à vin ou autres) devraient être placés seuls dans le lave-vaisselle

-Au lieu du savon en poudre habituel, il est préférable d'utiliser du savon liquide ou du savon en gel conçus pour le lave-vaisselle, car ceux-ci sont plus solubles

-Assurez-vous que la température des éléments de votre chauffe-eau soit réglée entre 65º et 70º Celsius (150º à 160º Fahrenheit)

-Il est primordial d'utiliser un agent de rinçage pour permettre à l'eau de s'écouler et de sécher plus rapidement (surtout si celle-ci est passablement calcaire), afin d'éviter les taches blanchâtres sur les verres

Conseils pour le lavage à la main

80674783 - close up of female hands in yellow protective rubber gloves washing wine glass under running tap water against kitchen sink full of foam and tableware

-Votre eau doit être suffisamment chaude (mettez des gants!)

-On débute toujours la vaisselle avec les verres afin de les laver avec une eau propre

-Les avis divergent à propos d'utiliser ou non du savon; certains pensent que s'en servir peut laisser des senteurs qui dérangeront par la suite; son absence peut cependant parfois rendre difficile l'élimination des traces de lèvres et de doigts (gras corporel); pour ma part, je crois qu'utiliser un peu de savon pas trop parfumé n'est pas contre-indiqué, pourvu que le verre soit ensuite bien rincé à l'eau claire et essuyé adéquatement

NOTE : Certains suggèrent d'utiliser de la soude caustique pour nettoyer les verres de cristal lorsqu'ils sont tachés; compte tenu qu'il s'agit d'un produit très corrosif qui exige de grandes précautions, je ne vous le recommande pas

-Si vous avez utilisé du savon, rincer chaque verre en faisant couler de l'eau chaude sur celui-ci; attention de ne pas le cogner sur le bec du robinet pour ne pas le briser (cela m'est déjà arrivé à quelques reprises!)

-Faites égoutter les verres en les déposant en position renversée dans un panier à vaisselle tel que montré ci-dessus

NOTE : éviter de les laisser égoutter longtemps sur un linge à vaisselle; en plus d'accumuler de la condensation à l'intérieur du gobelet de vos verres, ceux-ci peuvent prendre une odeur de linge mouillé!

-Il semblerait que l'idéal serait de suspendre les verres pour qu'ils sèchent sans avoir à les essuyer; peu de personnes, dont moi-même, ont à la maison un support pour suspendre les verres à vin comme dans certains restaurants. Les conseils sur l'essuyage qui suivent vous seront alors utiles

DUSCHE.tif

-Essuyez les verres avec un linge à vaisselle en coton mince qui ne laissera pas de peluches ou de charpies sur les verres

Important : ne pas utiliser d'assouplissant (en feuilles ou liquide) lors du lavage de vos linges à vaisselle, mais uniquement du savon et un peu d'eau de Javel. Ce sont les résidus de l'assouplissant dans vos linges qui, malgré un long frottage, laissent ce voile blanc sur les verres! Vos linges seront peut-être un peu plus rugueux au toucher, mais combien plus efficaces. Si vous ne deviez suivre qu'un seul de mes conseils, ce devrait être celui-ci.

-Pour un résultat parfait, éclaircissez ensuite les verres avec un linge pour polir les verres en microfibre (le matériel utilisé pour nettoyer les verres des lunettes). On peut en trouver pour 10-15$ dans les boutiques spécialisées en articles de cuisine. C'est un investissement qui en vaut la peine car vos verres seront éclatants!

Autres trucs

Si le cœur vous en dit, je vous ai trouvé quelques courtes vidéos explicatives sur la manière d'essuyer un verre à vin (pour ne pas le briser), d'éclaircir les verres à l'aide de la vapeur d'eau, d'enlever les taches de calcaire, etc.

Voir les vidéos

Bon lavage de verres!

