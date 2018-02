Tentons de départager le vrai du faux à propos des effets du vin, supposés ou non, sur la libido humaine.

Que ce soit pour la fête de la Saint-Valentin qui approche à grands pas, ou pour toute autre occasion de rapprochement avec la personne désirée, réfléchir à la question n'est certes pas superflu, que vous soyez un homme ou une femme.

Mais il importe de préciser puisqu'il est question d'alcool, qu'il faut plus que jamais, veiller à ne pas abuser. Il serait très dommage d'avoir des idées sensuelles sans être en état de les concrétiser.

AVERTISSEMENT: Pour ne pas en décevoir quelques-uns ou quelques-unes, ce qui suit vise avant tout un but romantique et non pornographique. Il est presque impossible que la consommation de vin vous amène à une réaction telle que celle de la courte vidéo qui suit: