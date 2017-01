ADVERTISEMENT

On a beau connaître les produits d'une maison viticole, mais lorsque l'on peut échanger avec les personnes qui les ont faits, cela leur donne une toute nouvelle dimension.

Sur la vingtaine de représentants de producteurs que j'ai rencontrés au cours des quatre derniers mois, j'aimerais cette semaine vous en présenter brièvement trois, ainsi qu'un vin pour chacun qui a le mérite de bien les représenter.

Venus du Piémont en Italie

Se sont-ils donné le mot? Quoiqu'il en soit, ce ne sont pas moins de 3 producteurs de vins de la région italienne du Piémont qui se sont déplacés à Montréal au cours de l'automne dernier. Deux de ceux-ci furent même rencontrés au cours de la même journée du 13 octobre, l'un au dîner et l'autre au souper.



Ce vignoble historique fut fondé en 1858 par le premier roi d'Italie, Vittorio Emanuele II, dans le village de Serralunga d'Alba. Cette propriété demeura dans la famille jusqu'en 1930 où elle fut reprise par une banque de Toscane, et ce, jusqu'en 2008, et fut rachetée depuis par messieurs Oscar Farinetti et Luca Baffigo, les fondateurs d'EATALY, le plus grand groupe d'épiceries fines italiennes, associé au mouvement Slow Food.

Les vins sont élaborés sous la gouverne de l'œnologue Danilo Drocco (voir photo ci-contre) qui a fait ses classes avec le renommé Beppe Colla au domaine Prunotto (aujourd'hui propriété d'Antinori).

On dit souvent que les barolos sont difficiles à comprendre à cause de leur austérité tannique et leur acidité passablement élevée. Le vin qui suit est une bonne porte d'entrée pour les apprivoiser.





Barolo Tradition, Fontanafredda, Barolo DOCG, Piémont, 2012, Italie

Cépage : 100 % Nebbiolo

Prix : 29,05 $

Alcool : 14 %

Sucre : 1,8 g/l

Servi r: 16° Celsius

Carafe : 20-30 minutes

Les raisins utilisés pour ce vin proviennent de différents terroirs de la région du Barolo. Ils ont fermenté une dizaine de jours dans des cuves inox à température contrôlée avec pigeages et remontages fréquents. On laisse le vin reposer plusieurs jours sur ses peaux et procède ensuite à la fermentation malolactique. Le vin est ensuite vieilli au moins deux ans dans de grands foudres de chêne de la Slavonie, suivi d'un affinage d'au moins 12 mois en bouteille.

Jolie couleur rubis clair encore jeune; parfums subtils de boisé fin, de pétales de roses séchées, ainsi que quelques notes de de fruits rouges; sa puissance est bien contenue et il s'en dégage une certaine finesse qui se prolonge un bon moment; à passer en carafe une vingtaine de minutes si consommé prochainement; il n'est pas défendu d'en oublier quelques flacons 3-4 ans dans votre réserve personnelle, il n'en sera que meilleur; un bon rapport qualité/prix.

Les produits de cette maison, tout comme ceux de celle qui précède, sont présents au Québec depuis de nombreuses années. Les différents vignobles qui sont situés dans les zones de Langhe, Monferrato et de Gavi, comptent 110 hectares de vignes, soit 60 hectares en propres, et 50 autres loués à long terme.

M. Michele Chiarlo, qui a une expérience de plus de 60 millésimes, est secondé par ses deux fils, représentants de la 8è génération de cette entreprise familiale. Stefano Chiarlo est œnologue ainsi que le maître de chai, alors qu'Alberto Chiarlo, qui est passé nous voir cet automne, s'occupe de la mise en marché de la gamme de vins de la maison.

Pour découvrir les nombreux vins de ce producteur disponibles ici, débutez par celui qui suit. Il vous donnera un aperçu de l'équilibre et l'élégance qui caractérisent leurs produits.





Le Orme, Barbera d'Asti, Michele Chiarlo, Piémont, 2014, Italie

Cépage : 100 % Barbera

Prix : 15,65 $

Alcool : 13,5 %

Sucre : 2,2 g/l

Servir : 16° Celsius

Carafe : 15-20 minutes

Le vin ci-dessus offre de bien belles qualités compte tenu de son prix raisonnable. Chaque parcelle a été fermentée séparément; il a été élevé pendant au moins 6 mois en foudres de chêne français de 50 hectolitres, dont 30 % de neufs. Pour avoir droit à la mention Superiore, le Barbera d'Asti doit avoir plus de 12,5 % alc/vol et avoir vieilli au moins un an à partir du 1er janvier qui suit la vendange.

Robe rubis foncé avec des reflets violacés; arômes de fruits rouges acidulés (cerise noire, cassis); ce vin regorge de fraîcheur grâce à une acidité bien présente, ce qui le rend facile à boire; on est loin du vin lourd, joufflu, hyper boisé; pas très large en bouche, car bâti plutôt sur la longueur; les tanins sont mûrs, la bouche est fraîche et souple et l'équilibre bien présent; tout ce qui demande un vin rouge lui conviendra, les plats à la sauce tomate comme la plupart des viandes grillées (poulet, porc, bœuf, etc.); parfait pour la semaine, mais tout de même assez bon pour la fin de semaine.

