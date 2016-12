La 15è édition de «Montréal Passion Vin», un franc succès!

ADVERTISEMENT

Bonne nouvelle! La 15è édition de Montréal Passion Vin a permis de récolter plus de 1 544 010 $ pour la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

En effet, les 4 et 5 novembre derniers, à l'hôtel Hilton-Bonaventure de Montréal, les amateurs de la boisson de Bacchus ont pu profiter d'une programmation des plus éclectiques qui leur était alors proposée.

Ont tour à tour défilé, la maison champenoise Dom Pérignon, trois domaines de Bourgogne (Chevalier, De Montille et des Perdrix), la californienne Opus One, les producteurs bordelais Château Montrose, Château Latour et Château Ducru-Beaucaillou, le domaine bourguignon Louis Latour, et la maison italienne Antinori.

Quelques chiffres

- Près de 750 personnes ont participé, en tout ou en partie, à cet évènement

- 100 sommeliers bénévoles ont servi le vin

- 22 000 verres ont été astiqués... à la main!

- 1250 bouteilles de Grands Crus ont été débouchées

- La valeur des vins dégustés totalisait près de 1 million de dollars

Rappelons que Montréal Passion Vin est l'un des plus prestigieux rendez-vous vinicoles en Amérique du Nord.

Afin d'avoir un aperçu des nombreuses et bénéfiques retombées de cet évènement sur la qualité des soins offerts par l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, lisez cet article de Mathieu Turbide, paru dans le Journal de Montréal.

Et pour vous mettre également un peu dans l'ambiance de ces dégustations, voici un bref compte-rendu de celle qui s'est tenue le 4 novembre dernier vers midi, alors que les vins de trois producteurs réputés de Bourgogne étaient mariés à des plats dont la préparation avait été confiée à la brigade de João Dias, chef au Ferreira Café de Montréal.

L'animation de cette dégustation-repas était sous la gouverne de la sommelière bien connue, Nadia Fournier.

Pour découvrir les vins de ces 3 producteurs de Bourgogne avec les plats d'accompagnement, cliquez ici





À voir également :

Close  Vos 10 vins pour Noël sur  

Les 10 vins de cette galerie apparaissent selon l'ordre suivant : 1 vin mousseux, 2 vins blancs, 6 vins rouges, et 1 vin de dessert. Vous trouverez un lien à la fin de la galerie qui vous permettra de télécharger la liste de ces vins. Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (08.12.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Avec ce rafraîchissant assemblage de Chardonnay, Chenin Blanc et de Mauzac en guise d'apéro, votre repas démarrera sur des chapeaux de roues! Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (08.12.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Ce vin blanc portugais est très original, mais surtout frais et délicieux; crabe, cocktails de crevettes, fruits de mer seront ravis! Détails: ici Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (08.12.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Le «Gentil» est un assemblage majoritairement composé de cépages nobles alsaciens; passe-partout, il accompagnera bien le sushi, le homard, les langoustines et tous les plats épicés. Détails: ici Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (08.12.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Pur, tant pour ses arômes que pour ses saveurs, ce vin bio australien non boisé est très polyvalent; il mérite une place à votre table. Détails: ici Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (08.12.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Issu d’un climat frais, ce vin du Chili regorge de cerise noire; 12 mois en fûts de chêne français; tout désigné pour la dinde ou la volaille rôtie. Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (08.12.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Carignan, Grenache, Syrah, Mourvèdre; beaucoup de goût pour le prix; il fera une belle paire avec un gigot d'agneau ou un ragoût de boulettes. Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (08.12.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Particulièrement bien réussi dans ce millésime; un vin de Grenache et de Syrah avec de la personnalité; parfait pour un cipaille ou une tourtière! Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (08.12.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Un vin très souple de Merlot, de Sangiovese et de Cabernet Sauvignon d’une maison prestigieuse; pas seulement pour les mets italiens, mais pour aussi pour le boeuf. Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (08.12.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Surprenez vos invités avec ce vin de l’un des meilleurs producteurs du Canada; style bordelais; pour le canard ou vos plats de gibier. Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (08.12.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Pour lui-même ou, pour terminer votre repas en beauté, avec les desserts où le chocolat est présent, comme la buche de Noël par exemple! Disponibilité: ici Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (08.12.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Vous pouvez télécharger la liste de tous les vins mentionnés dans cette galerie grâce à ce lien : http://bit.ly/2h83Doi  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

