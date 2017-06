Les incroyables aubaines de Vinhos Borges

ADVERTISEMENT

Des dizaines, voire des centaines de producteurs de vins que je connaisse, Vinhos Borges fait assurément partie de ceux qui proposent d'excellents rapports qualité/prix.

Si peu de personnes connaissent cette maison portugaise, elles sont pourtant fort nombreuses à boire certaines de ses cuvées, le Meia Encosta entre autres.

Pour le côté historique, disons que ce sont les frères António et Francisco Borges, qui en 1884, ont fondé cette société dédiée au départ au commerce bancaire, ainsi qu'à la vente de billets de loterie et de tabac. C'est en 1891 que la production et la commercialisation de vins portugais vinrent se greffer aux activités en cours.

Misant dès le départ sur la qualité, les vins de Vinhos Borges connurent assez rapidement le succès, au Portugal en tout premier lieu, et ailleurs dans le monde par la suite. De nos jours, leurs produits sont exportés vers une cinquantaine de pays, répartis sur les cinq continents.

Les trois vignobles

C'est dans la région du Douro que la société acheta en 1904 son premier vignoble, la Quinta da Soalheira, qu'elle paya 8000 écus. De nos jours, celui-ci compte plus de 340 hectares, d'où sont issus les vins de porto ainsi que plusieurs des vins tranquilles de la maison.

En 1991, les 46 hectares du vignoble Quinta de Simaens situé dans l'appellation Vinho Verde s'ajoutent au domaine, suivi de celui de la Quinta da São Simão da Agieira, dont les 74 hectares constituent la plus grande étendue continue de vignes de la région du Dão.

Le groupe JMV

En 1998, Vinhos Borges fait désormais partie du Grupo JMV (José Maria Vieira SA), la plus grande entreprise de distribution du Portugal, permettant ainsi de contrôler tout le processus de production, depuis la plantation de la vigne, jusqu'à la livraison au consommateur.

De passage à Montréal

J'ai pu obtenir tous ces détails et plusieurs autres, lors du passage à Montréal le 18 mai dernier, de messieurs Gil Frias et Nuno Brizida, respectivement directeur commercial et directeur des ventes et de l'exportation chez Vinhos Borges.

Cette maison compte dans son répertoire une cinquantaine de produits différents dans les trois couleurs, soit 25 vins tranquilles, 14 portos, 11 mousseux, 7 viniers (Bag-in-Box) et 1 brandy.

MM. Frias et Brizida ont alors profité de l'occasion pour nous faire déguster pas moins de 11 de leurs vins, soit 8 vins tranquilles, 2 vins mousseux et 1 porto blanc.

Voici quelques informations à leur sujet, ainsi que mes commentaires pour chacun d'eux. Le lecteur curieux lira tous les détails, alors que celui plus pressé pourra ne consulter que les notes de dégustation.

Vins blancs

Meia Encosta, Dão, 2016, Portugal, 10,45$ Cépages: 50% Encruzado, 30% Malvasia Nera, 10% Bical, 10% Fernao Pires

Disponibilité: SAQ Dépôt

Alcool: 13,5%

Sucre: 3,1 g/litre

Servir: 8-10° Celsius

Terroir: origine granitique

Âge des vignes: + de 15 ans

Vignoble: Quinta da São Simão da Agieira

Fait intéressant, ce produit fera partie en juillet prochain de la prochaine mise en marché Pépinière (voir ci-dessous) de la SAQ. Si les ventes sont au rendez-vous, il risque fort de devenir par la suite un nouveau produit régulier.

Puisque pour le moment uniquement vendu dans les succursales SAQ Dépôt, même si beaucoup ont déjà bu la version en rouge de ce vin, bien peu connaissent ce formidable vin blanc.

La gamme du Meia Encosta a été lancée au Portugal en 1970. Après le pressurage et la décantation statique à froid, le moût est séparé des lies. Fermentation en cuves inox à température contrôlée entre 12 et 14° Celsius, suivi d'un élevage sur lies fines pendant 4 mois.

Robe brillante jaune clair; nez d'agrumes frais et de citron-vert, entremêlés de notes florales; grande fraîcheur en bouche, laquelle révèle des goûts délicieusement différents, avec une bonne longueur et une belle acidité naturelle; meilleur que bien des vins blancs vendus 16-18$; on en achète plus d'une bouteille!



Lello, Douro, 2016, Portugal, 14,75$ Cépages: Gouveio, Viosinho, Fernao Pires, Rabigato

Disponibilité: Importation privée

Bouteilles/caisse: 12

Alcool: 12%

Sucre: 3,1 g/litre

Servir: 10° Celsius

Terroir: schiste

Âge des vignes: + de 20 ans

Vignoble: Quinta da Soalheira

À 12,83$ comme prix pour les établissements licenciés, voilà un vin blanc que les plusieurs restaurateurs désireux de proposer une offre différente à leur clientèle ne manqueront pas de profiter.

Une sélection rigoureuse de raisins de producteurs des sous-régions du Baixo Corgo et du Cima Corgo. Fermentation en cuve inox à température contrôlée et élevage sur lies fines pendant 4 mois.

De couleur jaune moyen clair, ce vin aux parfums floraux, d'agrumes et de fruits de la passion développe un peu de volume en milieu de bouche et possède une très bonne longueur malgré son bas prix; il se vendrait environ 12$ s'il était distribué dans les succursales de la SAQ; une belle affaire.



Quinta da Soalheira, Douro, 2015, Portugal, 19,25$ Cépages: Gouveio, Viosinho, Arinto

Disponibilité: Importation privée

Bouteilles/caisse: 12

Alcool: 13,5%

Sucre: 2,9 g/litre

Servir: 10-12° Celsius

Âge des vignes: 10 ans

Vignoble: Quinta da Soalheira





Macération pelliculaire de 12 heures. Fermentation à température contrôlée. Élevage sur lies et bâtonnage pendant six mois. Quand on sait que le rendement des vignes ne fut que de 25 hectolitres par hectare, on peut qu'être surpris du bas prix exigé.



Robe jaune moyen, un peu plus soutenue que les deux vins précédents; arômes de fruits mûrs (poire) et exotiques (ananas); la bouche est plus droite, citronnée et fraîche que ce que les parfums semblaient annoncer et c'est tant mieux; bel équilibre pour ce vin blanc gastronomique.



Vins rouges

Meia Encosta, Dão, 2015, Portugal, 10,55$ Cépages: Touriga Nacional, Jaen, Alfrocheiro, Tinta Roriz

Disponibilité: SAQ

Alcool: 12,5%

Sucre: 2,4 g/litre

Servir: 14-15° Celsius

Carafe: 10-15 min.

Terroir: origine granitique

Âge des vignes: + de 6 ans

Vignoble: Quinta da São Simão da Agieira

Résultant d'une soigneuse sélection de raisins en provenance de vignes de la région du Dão dont le rendement est limité à 35 hectolitres à l'hectare.

Égrappage complet, macération pré-fermentaire et macération en cuve pendant 6 à 8 jours à température contrôlée avec remontages fréquents. Fermentation malolactique. Une partie est élevée en cuve inox, l'autre en barriques de chêne français durant 4 mois.



Le meilleur millésime pour ce vin depuis 2011, selon moi; couleur rubis violacé et effluves de framboise, de fraise, de prune, de violette et d'épices douces; la bouche suit, juteuse et fruitée, un verre en appelant un autre; un vin de soif offert pour une chanson; un formidable rapport qualité/prix.



Lello, Douro, 2015, Portugal, 14,80$ Cépages: Touriga Nacional, Tinta Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão

Disponibilité: Importation privée

Bouteilles/caisse: 12

Alcool: 13%

Sucre: 2,8 g/litre

Servir: 16° Celsius

Carafe: 15-20 min.

Terroir: origine schisteuse

Âge des vignes: + de 12 ans

Vignoble: Quinta da Soalheira

Lello est une marque pionnière des vins tranquilles du Douro puisque dès 1918 et pendant 52 ans, la famille Lello apportera à Vinhos Borges son expertise dans ce domaine.

Une sélection rigoureuse de raisins de producteurs des sous-régions du Baixo Corgo et du Cima Corgo. Égrappage complet, macération durant 6-8 jours avec remontages fréquents, fermentation malolactique. Une partie est élevée en cuve inox, l'autre en barriques de chêne français durant 4 à 6 mois.

Un vin à la robe rubis soutenu avec des reflets violets; bouquet composé de notes de framboise, de mûre et de fumée; les tanins mûrs développent une bouche légèrement grasse et onctueuse; un vin polyvalent qui plaira à une foule de personnes, dont moi-même!



Quinta da Soalheira, Douro, 2015, Portugal, 19,25$ Cépages: Touriga Nacional, Tinta Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão

Disponibilité: Importation privée

Bouteilles/caisse: 12

Alcool: 13%

Sucre: 2,8 g/litre

Servir: 16-17° Celsius

Carafe: 20-30 min.

Terroir: origine schisteuse

Âge des vignes: + de 12 ans

Vignoble: Quinta da Soalheira

En provenance d'une région chaude du Douro, les vignes qui ont fourni les raisins pour élaborer ce vin n'ont procuré qu'un faible rendement de 30 hectolitres à l'hectare.

Égrappage complet suivi d'un doux broyage, macération durant 6-8 jours à une température contrôlée de 28° Celsius avec remontages assez fréquents. La totalité du vin est élevée en barriques de chêne français durant 9 à 12 mois.

Cette fois-ci, la robe du vin est de couleur rubis foncé et violacée; on y perçoit à l'olfactif des notes de fruits rouges et noirs et d'épices douces; la bouche est souple et charnue, mais demeure droite et fraîche, avec une bienvenue légère pointe de menthol en finale; beaucoup de vin pour le prix; pour les plats de viande et de gibiers.

SUITE: 2 autres rouges, 2 vins mousseux et 1 porto blanc vous attendent ici

Le blogue personnel d'Yves Mailloux : Club des Dégustateurs de Grands Vins