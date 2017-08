ADVERTISEMENT

Une rencontre le 27 avril dernier avec Albéric Bichot m'a permis d'avoir un bel aperçu des six domaines que possède cette maison.

C'est en 1831 que Bernard Bichot fonde une maison de négoce en Bourgogne qui porte son nom. On ne commercialise alors que des vins dont les raisins ont été cultivés par d'autres.

Son fils Hippolyte qui lui succède commence à acheter des vignes pour le compte de la maison, histoire de bien contrôler la qualité des vins, ainsi que les sources d'approvisionnement.

Par la suite, le fils d'Hippolyte, Albert, installe le centre des activités à Beaune en 1912.

En 1996, Albéric Bichot prend la tête de cette entreprise viticole familiale. Celui-ci était justement de passage à Montréal récemment, et j'ai pu le rencontrer en compagnie de plusieurs collègues.

La maison élabore de nos jours environ 150 vins d'origine bourguignonne. Si beaucoup d'entre vous connaissent bien cette maison, cela est sûrement par l'entremise de leurs vins d'entrée de gamme.

Qui en effet, parmi les trois douzaines de produits référencés par la SAQ, n'a jamais goûté, un Chardonnay, un Pinot Noir, ou un Aligoté d'Albert Bichot? (voir ici)

Mais ce dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, ce sont plutôt les vins issus des 6 domaines que ce producteur possède, du nord au sud de la Bourgogne.

Pour accéder à la version interactive de cette carte, cliquez ici (Allez à l'onglet Héritage et ensuite sur Carte de nos vignobles).

Car si la maison contrôle plus de 350 hectares par l'entremise de ses vins de négoce, 105 autres lui appartiennent. Ainsi, 13 hectares sont classés en grands crus et 26 en premiers crus.

Lors de la visite de M. Bichot que j'évoquais plus tôt, il a tenu à nous faire déguster une quinzaine de cuvées en provenance de ses six domaines. Pas besoin de vous dire que personne ne s'y est opposé.

Parmi celles-ci, j'en ai sélectionné une pour chacune de ses 6 propriétés.

Secret de famille

Le vin blanc et le vin rouge de cette gamme ne proviennent pas uniquement d'un domaine en particulier. Seuls les membres de la famille en connaissent la provenance exacte. Comme ils sont disponibles au Québec et à prix abordables, j'ai décidé de vous en faire part.

Bourgogne Chardonnay, Secret de famille, 2015, France, 25,00$

Les raisins pour ce vin s ont le résultat d'une sélection parcellaire de vignobles d'appellation Bourgogne générique sur le département de la Côte d'Or et qui sont situés aux abords de villages reconnus pour leurs très bons vins blancs, soit Meursault, Saint-Aubin, Puligny-Montrachet et quelques autres. C'est le millésime 2012 qui est présentement disponible à la SAQ.

Robe jaune dorée claire; arômes de fleurs jaunes et de miel léger; souple et léger en bouche; équilibré avec une jolie finale.

Bourgogne Pinot Noir, Secret de famille, 2014, France, 23,95$

Il s'agit ici d'un assemblage étudié de parcelles choisies situées dans les grands terroirs de la Côte de Nuits, soit à proximité de Gevrey-Chambertin, Nuits St-Georges, Chambolle-Musigny et quelques autres.

Un vin très accessible de teinte rouge rubis et aux parfums de cerise, de framboise, avec une pointe de cassis; la bouche est fraîche et droite, bâtie sur des tanins mûrs de fruits rouges; très agréable et très recommandable pour le prix.

Domaine Adélie

On tire un vin rouge et un vin blanc de ce domaine de 4,5 hectares composé de 3 parcelles. Il est situé sur la côte chalonnaise et porte le nom de la fille d'Albéric Bichot, née en 2003.

Mercurey 1er cru, Domaine Adélie, 2015, France

Il provient d'une parcelle située en coteaux, orientée vers le sud, gratifiée d'une bonne pente, avec un sol argilo-calcaire.

Robe rubis moyen avec quelques reflets violets; effluves de fraise, de cerise et de framboise; un vin qui procure souplesse et finesse, dotée d'une bonne longueur; mais il n'en reste que très peu.

Domaine du Pavillon

Ce domaine de 13 hectares, cultivé en bio, est localisé en Côte de Beaune, juste au sud du village de Pommard. Bénéficiant d'un clos muré, on y retrouve une résidence du 18e siècle, une cave, ainsi qu'un chai modernisé en 2016.

Corton Grand cru, Clos des Maréchaudes, 2015, France

Ce vin est un monopole du domaine du Pavillon. Ses raisins proviennent d'une parcelle bien exposée de 0,54 hectare de vignes âgées de près de 50 ans. On n'en produit que 2500 bouteilles.

Il affiche une couleur rubis, assez foncée pour un vin de Pinot Noir; son bouquet se compose de notes de fruits rouges avec un peu de cassis, entremêlées d'épices très douces; encore jeune, ce vin à grand potentiel possède une finale de boisé fin; sa bouche est souple, passablement ronde et veloutée; (non disp.)

