Les 52 nuances du vin de 2016

Les 6 premiers vins de cette galerie sont des vins mousseux, et les 10 suivants des champagnes. Ces deux catégories sont placées par ordre de prix ascendants. Vous trouverez un lien à la fin de la galerie qui vous permettra de télécharger la liste de ces 16 vins. Une sélection de notre chroniqueur Yves Mailloux (01.12.16). Visitez son blogue personnel gratuit!

Un vin mousseux original élaboré à 100 % avec le cépage Nerello Mascalese; souple, suffisamment sec en finale; un bon rapport qualité/prix! Disponibilité: ici

Un délicieux vin effervescent d'Alsace composé de 80 % Pinot Blanc et de 20% Pinot Auxerrois; arômes de pomme verte, de pêche et de fleurs blanches; bien droit en bouche sans être trop acide; plaira à tout le monde. Disponibilité: ici

Majoritairement élaboré avec deux cépages espagnols, le Macabeu et le Parellada, auxquels on ajoute du Pinot Noir et du Chardonnay; légère impression minérale; très bon. Disponibilité: ici

Surprenez agréablement vos invités avec un vin mousseux du Luxembourg! Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc et Riesling composent ici un vin très équilibré; aussi disponible en magnum à 40,25$ (voir ici). Disponibilité: ici

Un très bon vin mousseux rosé, vif, frais et salin, issu d'un formidable assemblage de 60 % Chardonnay, 25 % Chenin Blanc et de 15 % Pinot Noir; arômes de fraises et de framboises; belle longueur en prime! Disponibilité: ici

De la part d'un très bon producteur de crémant de Bourgogne, cet assemblage de 60 % Pinot Noir et de 40 % Chardonnay vous charmera par ses arômes de fleurs blanches et de miel doux, mais également par sa rondeur et sa fraîcheur; savoureux! Disponibilité: ici

Ce champagne renferme deux cépages rouges, le Pinot Noir (60 %) et le Pinot Meunier (40 %), ce qui lui confère une bonne structure, vous permettant de l'inviter à table au besoin; très bon et pas trop cher. Disponibilité: ici

Un très bon champagne passe-partout, 100 % Chardonnay; si vous êtes parmi les premiers à lire cette chronique, voici votre récompense : certaines succursales offriront ce vin, samedi le 3 décembre, à 10 $ de rabais; arrivez tôt! Disponibilité: ici

Élevé sur lattes durant 36 mois, ce champagne est plus vineux tout en faisant preuve d'un parfait équilibre; 65 % Pinot Noir, 35 % Chardonnay; de la classe à prix raisonnable. Disponibilité: ici

Un délicieux champagne de la famille champenoise Scieur, dont deux des frères sont propriétaires du domaine du Cep d'Argent, ici en Estrie; de bien belles qualités dans ce vin des plus agréables; tout à fait recommandable. Disponibilité: ici

Si vous aimez les champagnes fins et élégants, jetez votre dévolu sur celui-ci, élaboré uniquement avec du Pinot Noir; il propose une bonne longueur en fin de bouche; j'ai beaucoup aimé. Disponibilité: ici

Pour amateur de champagne au goût plus évolué; parfums de pâtisserie et de miel léger; 100 % Chardonnay; léger goût rancio délicieux; prix très correct compte tenu de la qualité. Disponibilité: ici

Un champagne classique qui m'est apparu en pleine forme et meilleur que jamais! Légèrement mordant et salin en finale, il constitue un apéro parfait; dégusté récemment à deux reprises; très bon. Disponibilité: ici

Si c'est un champagne rosé que vous désirez, considérez alors celui-ci; jolie robe saumon clair; bulles fines et persistantes; bouche fraîche, crémeuse et caressante; bien structuré. Disponibilité: ici

Bien sûr, un peu plus cher, mais la qualité y est; couleur jaune claire et brillante; arômes gourmands de pâtisserie; l'équilibre en bouche est aussi très réussi; un verre en appelle un autre; jolie forme de bouteille! Disponibilité: ici

Si vous pensez que j'exagère avec ce champagne rosé de près de 100 $, sachez que les prix à la SAQ vont jusqu'à 3456 $ (voir ici); tout est exquis et fin dans celui-ci, de sa robe corail clair, aux arômes floraux, jusqu'à ses saveurs élégantes et longues; prêt à boire et un bon rapport qualité/prix malgré tout. Disponibilité: ici