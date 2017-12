Bouchon de liège et muselet

C'est le temps de l'année où l'on dresse des rétrospectives de toutes sortes visant à mettre en valeur ce qui s'est fait de mieux en 2017 pour différents secteurs d'activités.

Bilan, palmarès et décompte de tous genres se succèdent inévitablement.

Pour cette dernière chronique de l'année, au lieu de dresser un bilan complet de ma cinquantaine de chroniques publiées ici même depuis janvier dernier, j'ai préféré en retenir qu'une seule pour chacun des mois en question.

Vous imaginez que cette sélection a entraîné des choix douloureux, certains mois comportant plusieurs bons billets.

70262342 - drinking wine by the laptop

Je me suis donc mis à la place de mes lecteurs et lectrices, imaginant ce qui a bien pu au cours de l'année susciter leur intérêt et leur curiosité, l'achalandage généré par chacun des articles publiés au cours de cette année en faisant foi.

En consultant la sélection ci-dessous, on remarquera la grande diversité des sujets qui ont été abordés en 2017 dans le cadre de cette chronique.

Voici donc ma sélection toute personnelle des 12 billets en question, à lire ou à relire avec idéalement un verre de bon vin, durant votre pause du temps des Fêtes.

Janvier

a beautiful woman smell a red glass wine

Cinq cépages à essayer qui vous donneront beaucoup de plaisir

Parce que l'un des plus grands plaisirs de la dégustation est de découvrir de nouveaux vins, de nouvelles saveurs et de nouvelles émotions.

Février

L'insaisissable minéralité dans le vin

Après avoir fouillé pendant près d'un an sur la question, voici ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle pourrait bien être.

Mars

10171766 - young man sitting on a sofa and drinking a glass of wine

À quelle catégorie de buveurs de vin appartenez-vous?

Basé sur mon expérience, j'ai identifié dix types différents de buveurs de vin. Amusez-vous à identifier à quelle catégorie (ou auxquelles) vous êtes apparentés.

Avril

10 pratiques que la SAQ n'utiliserait plus avec un minimum de concurrence

Nul besoin d'abolir la SAQ. Avec un peu de compétition, la plupart des irritants d'un monopole disparaîtraient d'eux-mêmes.

Mai

29018748 - two glasses of the rose wine in autumn vineyard. harvest time

20 rosés pour tous les goûts et tous les budgets

En deux galeries-photos, je vous suggère 8 bons vins rosés de moins de 15$ ainsi que 12 bons vins rosés gastronomiques.

Juin

56695248 - close up portrait of young couple tasting white wine tasting.

Renaissance des vins blancs au Québec

Depuis quelques années, la popularité des vins blancs regagne du poil de la bête. Ces informations vous aideront à en profiter pleinement.

Ne manquez pas les meilleurs billets des 6 derniers mois de 2017

Suivez notre chroniqueur vin et obtenez ses recommandations quotidiennes! <Sur Facebook (il suffit d'aimer la page) et/ou sur Twitter (abonnez-vous!)

Son blogue personnel (1,3 million de visiteurs):Club des Dégustateurs de Grands Vins

Des commentaires? Des questions? Écrivez-lui en privé à: clubdgv@gmail.com