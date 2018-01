Le samedi 20 janvier dernier avait lieu à la Jetée Alexandra dans le Vieux-Montréal, une dégustation de vins de Bordeaux où 88 des 133 Châteaux faisant partie de l'Union des Grands Crus de Bordeaux étaient présents.

Vous trouverez ici la liste de ces 88 producteurs.

Celle-ci était organisée conjointement avec cet organisme et la Société des alcools du Québec dans le cadre d'un évènement de la SAQ Signature pour la vente de la majorité des vins de cette dégustation, que vous devrez bientôt commander pour une livraison à l'automne 2018.

Plus de 600 personnes ont déboursé 150$ pour y assister, leur permettant ainsi de goûter à ces vins avant de pouvoir passer leur commande sur place.

Notons que tous ces vins provenaient de l'excellent millésime 2015 qui a offert aux viticulteurs bordelais des conditions climatiques qui ont permis aux raisins d'atteindre une belle maturité, ainsi que des conditions idéales pour les vendanges.

La petite vidéo de deux minutes qui suit vous en fait le résumé.

La dégustation mentionnée ci-dessus a démontré que la plupart des vins de Bordeaux de ce millésime proposent une déconcertante et immédiate accessibilité, affichant des tanins souples et mûrs, une bouche fruitée, et un bel équilibre.

Si la plupart sont à leur meilleur de 7 à 12 ans après leur millésime, les meilleurs se conserveront 15 ans, voire 20 ou plus.

Les personnes possédant un compte SAQ Signature et qui n'étaient pas présents à la dégustation du 20 janvier recevront le mardi 23 janvier, un courriel avec un lien internet menant au bon de commande pour ces produits. Elles auront alors jusqu'à midi le lundi 29 janvier prochain pour passer leur commande, selon les disponibilités restantes.

Un autre marathon

Puisque 11 domaines produisent également un vin blanc, ce sont ainsi plus de 99 vins que j'ai dégustés et analysés pour vous (j'ai des témoins!) en moins de trois heures, travail préparatoire indispensable pour établir la sélection de mon TOP 25.

Puisqu'un vin de 400$ n'est pas nécessairement huit fois meilleur qu'un vin de 50$, je me suis limité aux vins proposés à moins de 100$, car c'est selon moi dans cette catégorie que l'on retrouve les vins affichant les meilleurs rapports qualité/prix.

Le TOP 25

La galerie-photos qui suit vous dévoilera quels sont ces 25 meilleurs vins de moins de 100$.

La dernière diapositive mentionne ce lien qui vous permettra de télécharger une liste contenant non seulement les noms de ces vins, mais aussi 10 autres qui sont dans leur antichambre, et dont les prix varient entre 100$ et 130$.

Bons achats!

Le TOP 25 des vins de Bordeaux 2015 (UGCB) Le TOP 25 des vins de Bordeaux 2015 (UGCB)







