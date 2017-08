ADVERTISEMENT

Cette entreprise sud-africaine possède dans son répertoire des vins que vous connaissez probablement et peut-être pas pour certains autres. Regardons cela ensemble.

Bien que cette société n'ait été créée sous sa forme actuelle qu'en 1990, l'origine de certains des domaines qu'elle possède remonte à plus de 300 ans.

Devenue de nos jours l'un des plus importants producteurs et distributeurs de vin et de spiritueux de l'Afrique du Sud, cette société a tenu malgré tout à respecter les styles distinctifs de ses propriétés.

Les vins d'entrée de gamme de la maison sont le résultat d'une activité de négoce, c'est-à-dire qu'elle s'approvisionne auprès de fournisseurs choisis, alors que les raisins des vins de milieu et de haute gamme sont issus de ses propres domaines.

J'ai eu l'opportunité de rencontrer le 14 juin dernier, l'un des principaux maîtres de chai du groupe DGB, monsieur J. C. Bekker (voir photo ci-dessous), lors de son passage à Montréal.

Celui-ci nous a expliqué comment cette entreprise arrive à gérer ses nombreux vignobles afin de produire de vins à fort volume, tout en ne négligeant pas la qualité.

No us en avons profité pour déguster 11 cuvées réparties parmi les quatre domaines représentés au Québec.

Il faut en effet savoir que sur les 12 gammes de produits de ce producteur, quatre de celles-ci sont référencées dans la belle province, soit Boschendal, Bellingham, Douglas Green et Brampton.

Le nom actuel de cette entreprise représente d'ailleurs les premières lettres de deux de ses principales marques, Douglas Green et Bellingham.

Faisons ensemble un bref survol de chacun de ces quatre propriétés viticoles. Pour ce faire, je me contenterai de vous décrire brièvement les 7 vins que l'on est en mesure de trouver dans certaines succursales de la SAQ.

Boschendal

Ce domaine entouré de paysages montagneux spectaculaires et situé dans la vallée de Franschhoek (coin des Français) est probablement celui de ce producteur dont l'origine est la plus ancienne. Le premier acte de vente remonte à 1685. Son premier propriétaire fut Jean Le Long, un huguenot français. C'est en 2005 que le groupe DGB fit l'acquisition de cette propriété historique.

The Pavillion, Chenin Blanc, 2016, Boschendal, 10,15$

Ce vin à prix doux, un produit régulier de la SAQ, renferme également 5% de Viognier; il est fermenté et élevé sur lies fines en cuve d'acier inoxydable; robe jaune doré clair; arômes d'agrumes, de poire et de citron; un vin fait pour plaire avec une bouche légèrement grasse et dotée d'une acidité modérée; bonne longueur pour le prix.

Chardonnay 1685, 2016, Boschendal, 15,55$

On récolte les raisins à la main pour ce vin offert à prix raisonnable; 70% de la production est élevé en barriques de chêne afin d'obtenir une texture riche, mais équilibrée; couleur brillante jaune dorée; parfums de fleurs blanches et de vanille; essayez-le avec un filet de porc sauce crémeuse aux poires et échalotes! Depuis plusieurs années, j'opte parfois pour ce vin lorsqu'il me faut un Chardonnay abordable et légèrement beurré.

S & M, 2014, Boschendal, 19,85$ (à venir)

Un savoureux assemblage de Syrah (70%) et de Mourvèdre (30%); après la fermentation de 15 jours en cuves inox, 80% du vin est élevé en fûts de chêne français de 300 litres de 1ière à 4è utilisation (25% de chaque); il en résulte un vin un peu sauvage à la robe rubis foncé, aux parfums fruités et épicés et moyennement corsé; c'est le millésime 2013 (que je n'ai pas goûté) qui se trouve encore en petite quantité sur les tablettes; surveillez l'arrivée du 2014 au cours de l'automne.

Bellingham

Nommé à l'origine "Bellinchamp" (les jolis champs), ce domaine qui était à l'époque une ferme, a vu le jour en 1693 quand le Hollandais Gerrit Janz van Vuuren et son épouse huguenote française y plantèrent les premières 1,000 vignes. Le répertoire de la maison acquise en 1991 par le groupe DGB, se décline en quatre gammes distinctes, lesquelles regroupent une vingtaine de vins.

La série de vins "Bernard" de Bellingham honore la mémoire de Bernard Podlashuk qui donna à ce domaine ses lettres de noblesse dans les années 40 et 50. Il est à lui seul responsable, en Afrique du Sud, du premier assemblage de vin blanc, du premier rosé ainsi que du premier Shiraz jamais produit au Cap.

Chenin Blanc, Vieilles Vignes, The Bernard Series, 2016, Bellingham, 25,10$

Voici un Chenin Blanc du Nouveau Monde issu de trois vignobles exceptionnels ayant des vignes de plus de 40 ans à faible rendement et dont les baies sont récoltées à la main; 50% du vin est élevé pendant 12 mois en barriques de chêne français (40% neuves et 60% de 2è vin) avec bâtonnages réguliers pour donner de la richesse et de la complexité; malgré tout, l'élégance est au rendez-vous; essayez ce vin avec des pétoncles au beurre d'orange (moi j'ajoute un peu de sirop d'érable, c'est très décadent!).

